McGregor vs. Poirier EN VIVO 3 pelean este sábado 10 de julio en el evento estelar de UFC 264 desde el T-Mobile Arena de Las Vegas. La trasmisión del evento estará a cargo de ESPN 2 desde las 5.00 p. m. (horario peruano), pero también puedes mantenerte al tanto con la cobertura ONLINE de La República Deportes, que te llevará el resultado de las preliminares, las incidencias de cada asalto de la pelea estelar y el resultado final al término del encuentro.

McGregor vs. Poirier: ficha de la pelea

Pelea McGregor vs. Poirier 3 ¿Cuándo pelean? Sábado 10 de julio ¿A qué hora? 5.00 p. m. (Perú, preliminares) ¿Dónde? T-Mobile Arena (Las Vegas) ¿En qué canal? ESPN 2, Star Action

¿A qué hora inicia UFC 264 con McGregor vs. Poirier?

Debido a la gran cantidad de peleas, el evento iniciará alrededor de las 5.00 p. m. (hora peruana) con las primeras preliminares. Se estima que McGregor y Poirier disputarán la pelea principal de la gala aproximadamente a las 11.00 p. m. (horario peruano).

Costa Rica: 4.00 p. m.

Colombia: 5.00 p. m.

Ecuador: 5.00 p. m.

México: 5.00 p. m.

Perú: 5.00 p. m.

Bolivia: 7.00 p. m.

Chile: 7.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 7.00 p. m.

Paraguay: 7.00 p. m.

Venezuela: 7.00 p. m.

Argentina: 8.00 p. m.

Brasil: 8.00 p. m.

Uruguay: 8.00 p. m.

España: 12.00 a. m. (domingo 11).

Casi seis meses después de su última pelea, Conor McGregor y Dustin Poirier volverán a verse las caras para determinar al vencedor de una ‘trilogía’ que se inició en el 2014 con un primer triunfo del irlandés, pero en la cual el estadounidense emparejó la cuenta en enero de este 2021.

‘The Notorius’, quien a inicios de año volvió a luchar luego de un largo periodo inactivo, intentará demostrar que todavía se mantiene vigente pese a que solo ha podido ganar uno de sus últimos cuatro combates. “Será una matanza, una obra de teatro contra un niño asustado. Luchará asustado como siempre lo hace, como siempre lo hacen contra mí, así que ahora voy a jugar con ese niño y simplemente la devoraré”, aseguró en la previa de la pelea.

‘The Diamond’, por su parte, tratará de acumular su tercera victoria consecutiva. En la previa de este cruce, restó importancia a las provocaciones de su rival, a quien noqueó apenas en el segundo asalto de la estelar de UFC 257.

“Lo único que es real es cuando suena la campana. Esa es la única parte real de las peleas que amo. Todo lo demás, quién dice cosas interesantes en la previa, quién consigue muchos likes en Instagram, quién puede obtener más seguidores, quién puede hacer algún tipo de video divertido, es un desfile de modas”, sostuvo el norteamericano.

¿En qué canal ver McGregor vs. Poirier?

Argentina: ESPN 2 y Star Action

Bolivia: ESPN 2 y Star Action

Chile: FOX Sports, FOX Sports Premium y UFC Fight Pass

Colombia: ESPN 2 y Star Action

Costa Rica: ESPN

Ecuador: ESPN 2 y Star Action

México: FOX Sports, FOX Sports Premium y UFC Fight Pass

Paraguay: ESPN 2 y Star Action

Perú: ESPN 2 y Star Action

Uruguay: ESPN 2 y Star Action

Venezuela: ESPN 2 y Star Action

Estados Unidos: ESPN + (preliminares), PPV (cartelera estelar)

España: DAZN.

¿Cómo ver ONLINE McGregor vs. Poirier?

Para que no te pierdas la pelea McGregor vs. Poirier 3 por internet, sintoniza la señal de ESPN Play, servicio de streaming de la cadena ESPN, donde tienes acceso a todo el contenido que ofrece esta cadena deportiva. En caso de que no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de mantenerte informado con el desarrollo del combate a través de La República Deportes, que te llevará el minuto a minuto con las incidencias en cada asalto y el resultado final.

McGregor vs. Poirier por UFC 246: cartelera

Cartelera estelar

Poirier vs. McGregor 3 (peso ligero)

Burns vs. Thompson (peso welter)

Tuivasa vs. Hardy (peso completo)

Aldana vs. Kunitskaya (femenina, peso gallo)

O’Malley vs. Moutinho (peso gallo).

Preliminares

Condit vs. Griffin (peso welter)

Price vs. Pereira (peso welter)

Hall vs. Topuria (peso pluma)

Giles vs. Du Plessis (peso medio).

Primeras preliminares

Maia vs. Eye (femenina, peso mosca)

Akhmedov vs. Tavares (peso medio)

Zhumagulov vs. Rivera (peso mosca)

Hu vs. Amedoyski (peso medio).

¿Dónde pelean McGregor vs. Poirier?

McGregor vs. Poirier: historial

De las dos peleas que ambos han sostenido entre sí, cada uno ganó una. En el 2014, McGregor se quedó con el triunfo al vencer por KO técnico en el primer asalto, pero, en enero de este 2021, Poirier se cobró la revancha tras imponerse, también por KO técnico, en el segundo asalto.

Conor Mcgregor, últimas peleas

Poirier vs. McGregor | 24.01.21 (derrota por KO técnico)

McGregor vs. Cerrone | 19.01.20 (victoria por KO técnico)

Nurmagomedov vs. McGregor | 06.10.18 (derrota por sumisión).

Dustin Poirier, últimas peleas

Poirier vs. McGregor | 24.01.21 (victoria por KO técnico)

Poirier vs. Hooker | 27.06.20 (victoria por puntos)

Nurmagomedov vs. Poirier | 07.09.19 (derrota por sumisión).

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.