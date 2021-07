Perú vs. Colombia: Rueda demanda “concentración y disposición” a sus jugadores

Las selecciones de Perú y Colombia se enfrentarán este viernes en el Estadio Mané Garrincha de Brasilia por el tercer puesto de la Copa América 2021. El técnico Reinaldo Rueda ofreció la respectiva conferencia de prensa previa al partido y tuvo varios elogios con respecto a la Rojiblanca.

El entrenador colombiano lamentó que no se haya podido clasificar a la final del torneo (perdió 3-2 por penales con Argentina), pero recalcó que la competición aún no termina y que es de suma importancia subir al podio con la medalla de bronce. Asimismo, indicó que contra la Bicolor no será un duelo amistoso, sino todo lo contrario.

Reinaldo Rueda dirige a Colombia desde enero de este 2021. Foto: EFE

“Siempre está el deseo de una mejor figuración, se nos escapó disputar el título después de 20 años. Queda disputar este partido con el mismo profesionalismo, jugarlo primero y cerrar el torneo , no se puede hacer sin este último juego”, indicó Rueda este jueves.

“Históricamente, Perú ha jugado muy bien, con el profe Gareca tienen mucha huella, casi seis años trabajando juntos: hicieron un gran Mundial, buena Copa pasada y ahora repiten. Eso demuestra todo lo que hay que ponderar en el rival al que debemos enfrentar con altísima concentración y disposición para jugar con disciplina táctica y orden para lograr superarlo”, sostuvo.

Sobre algunos cambios en la once titular, Rueda manifestó: “Esa es la misión mía como orientador, brindarles el espacio a estos jóvenes, pensando en lo mejor para el equipo y para ellos, hay que resaltar el profesionalismo y la madurez de todos, saben que van a corresponder cuando se presente la oportunidad. Quien más desea que actúen soy yo, buscando el momento oportuno”.

El duelo por el tercer lugar del certamen será entre las escuadras de Perú y Colombia. El seleccionado inca tiene una ventaja de triunfos sobre la escuadra cafetera. Foto: EFE

“Todos los partidos son distintos, Colombia, a excepción del momento del 0-1, tenía un comportamiento positivo. Se vio más en el segundo tiempo cuando vino la convicción para sacar el partido adelante. Mañana (viernes) propondremos ese juego de orden e intensidad para hacer un buen partido”, concluyó.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.