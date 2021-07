Este viernes 9 de julio se disputará el Perú vs. Colombia, última oportunidad para que estas selecciones no regresen de la Copa América con las manos vacías. Incas y cafeteros quieren despedirse de la copa con una victoria y perfilar sus posibilidades de cara a las eliminatorias.

La Blanquirroja, tras perder el pase hacia la gran final frente al anfitrión Brasil, ensayaría algunos cambios para dar un merecido refresco al equipo. Ricardo Gareca recupera para este duelo a su hombre más desequilibrante: André Carrillo, suspendido de la semifinal por doble amarilla en cuartos. La presencia del centrodelantero Gianluca Lapadula no está totalmente confirmada debido al cansancio acumulado en todo el torneo.

Por su parte, el entrenador Reinalo Rueda declaró el jueves 8 de julio que a su escuadra le queda “la dignidad de una despedida del torneo de una forma decorosa ante un rival muy difícil”. Se prevé que los cafeteros repitan la dupla de ataque con Rafael Santos Borré y Duván Zapata, junto con los extremos Juan Guillermo Cuadrado y Luis Díaz.

¿Cómo ver en México el partido Perú vs. Colombia?

Podrás ver el encuentro Perú vs. Colombia en México mediante Sky Sports en los canales 510 y 1510. También se podrá sintonizar en la aplicación Blue To Go. Otra opción es verlo por medio de la web Tarjeta Roja, solo escribe el nombre de la plataforma en el buscador. Además, La República Deportes te narrará el minuto a minuto del cotejo y te dará los pormenores de la previa.

Perú vs. Colombia: horario en México

Este partido será transmitido en vivo a las 7.00 p. m. de México, al igual que en Perú y Colombia, mientras que el horario en Brasil es a las 9.00 p. m.

Perú vs. Colombia: horarios en otros países

Perú: 7.00 p. m.

Brasil: 9.00 p. m.

Argentina: 9.00 p. m.

Colombia: 7.00 p. m.

Paraguay: 8.00 p. m.

Ecuador: 7.00 p. m.

Bolivia: 8.00 p. m.

Chile: 8.00 p. m.

Venezuela: 8.00 p. m.

Uruguay: 9.00 p. m

Estados Unidos: 8.00 p. m. (ET) / 5.00 p. m. (PT)

Costa Rica: 6.00 p. m.

Perú vs. Colombia: ¿cómo está el historial?

La selección colombiana no le gana a Perú hace 20 años en la Copa América. Se han enfrentado 17 veces en este torneo. El historial detalla que son ocho triunfos peruanos, siete empates y solo dos victorias de los cafeteros. La última vez que ganaron fue en el 2001.

1947: Perú 5-1 Colombia

1949: Perú 4-0 Colombia

1957: Perú 4-1 Colombia

1963: Colombia 1-1 Perú

1975: Colombia 1-0 Perú

1975: Perú 2-0 Colombia

1975: Perú 1-0 Colombia

1983: Perú 1-0 Colombia

1983: Colombia 2-2 Perú

1989: Colombia 1-1 Perú

1995: Colombia 1-1 Perú

2001: Colombia 3-0 Perú

2004: Colombia 2-2 Perú

2011: Perú 2-0 Colombia

2015: Colombia 0-0 Perú

2016: Colombia 0-0 Perú (4-2 en penales)

2021: Perú 2-1 Colombia (fase de grupos).

Así llegan Perú y Colombia

El seleccionador de la Blanquirroja, Ricardo Gareca, ya piensa en el reinicio de las Eliminatorias Qatar 2022. Este duelo frente a los cafeteros serviría para foguear algunos jugadores que no han tenido mucho protagonismo en el torneo sudamericano, pero que serían variantes importantes. Jhilmar Lora, Marcos López y Raziel García podrían ser tomados en cuenta desde el arranque.

Por el lado de Colombia, Reinaldo Rueda parece decantarse por los destacados extremos Juan Guillermo Cuadrado y Luis Díaz. Miguel Borja y Luis Muriel esperarían en el banco si se confirma nuevamente la dupla en ataque de Rafael Santos Borré y Duván Zapata, quienes iniciaron frente a la Argentina.