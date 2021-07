Gianluca Lapadula sobre Perú: “A luchar por ese tercer puesto y la clasificación a Qatar”

Gianluca Lapadula, a base de goles, se ha ganado el cariño de la selección peruana y el delantero es consciente de eso. En la previa del Perú vs. Colombia, el atacante ítalo-peruano compartió un emotivo video junto a un extenso mensaje en el que revela su alegría por todo lo vivido hasta el momento en la interna de la Bicolor.

El jugador de madre peruana y padre italiano catalogó su experiencia vivida con el equipo incaico como “maravillosa” y agradeció a todos los que hicieron posible esta vivencia.

“Esta experiencia ha sido maravillosa, no solo a nivel profesional, sino también por todas las personas que lo hicieron posible: mis compañeros, el comando técnico, y todo el equipo que forma esta gran selección. No puedo dejar de lado a todos los hinchas que nos apoyan incondicionalmente, gracias por sus infinitas muestras de cariño. Después de un mes juntos, puedo decir con seguridad que no es solo un equipo, somos más que eso: una gran familia” , empieza el escrito de Lapadula.

Luego, el atacante de 31 años se mostró motivado para afrontar el partido por el tercer lugar de la Copa América 2021 y también para conseguir el boleto al Mundial Qatar 2022.

“Lo vivido en estas semanas me acompañará por siempre. ¡Gracias a todos por el apoyo, gracias a ti, maravilloso país! Y ahora… a luchar por ese tercer puesto y la clasificación a Qatar. ¡Arriba Perú, carajo!” , señaló el jugador de 31 años.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.