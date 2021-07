Final Eurocopa 2021: fecha, hora y canal para ver en vivo Italia vs. Inglaterra

Italia vs. Inglaterra son las selecciones que disputarán la final de la Eurocopa 2021, en un atractivo partido que se realizará este domingo 11 de julio en el mítico Estadio Wembley. Sigue todos los detalles del importante enfrentamiento.

Luego del triunfo de Italia sobre España en tanda de penales, y la victoria de Inglaterra luego de 120 minutos ante Dinamarca, la competencia del Viejo Continente llegó a su esperado final.

Lugar y fecha de la final de la Eurocopa 2021

La final de la Eurocopa 2021 se realizará en el Estadio Wembley, ubicado en la ciudad de Londres, Inglaterra. El encuentro entre las selecciones de Italia e Inglaterra se llevará a cabo este domingo 11 de julio con la presencia restringida de hinchas en las tribunas.

Horarios de la final de la Eurocopa 2021

La transmisión del encuentro Italia vs. Inglaterra EN VIVO iniciará a las 2.00 p. m. (Perú). Estos son los horarios según tu ubicación:

Perú: 2.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

México: 2.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Colombia: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

Chile: 3.00 p. m.

España: 8.00 p. m.

Italia: 8.00 p. m.

Ver por internet la final de la Eurocopa 2021

Para ver la transmisión por internet del partido Italia vs. Inglaterra, puedes sintonizar la señal de DirecTV GO, el servicio de streaming de DirecTV con la programación de DirecTV Sports para su reproducción en cualquier dispositivo móvil, Smart TV, PC, laptops, etc. Asimismo, puedes ver el encuentro mediante páginas como Roja Directa, Apurogol, Tarjeta Roja, Pirlo TV, entre otras. En caso no tengas acceso, tienes la opción de seguir el duelo desde la cobertura ONLINE de La República Deportes, con el marcador actualizado minuto a minuto, videos de los goles y mucho más.

¿Cómo llegan Italia e Inglaterra?

Inglaterra llega a una final de Eurocopa por primera vez en toda su historia de la mano del técnico Gareth Southgate. Aunque se lo merecen, el criticado VAR también les proporcionó a los ingleses un ‘empujón’ para romper con la racha negativa de 55 años de no llegar al último partido de un torneo internacional (desde el Mundial 1966).

“Estoy muy orgulloso de mis jugadores. Es increíble formar parte de un momento como este. Sabíamos que no iba a ser fácil. Sufrimos en Moscú, en las semifinales del mundial y hoy nos resarcimos”, manifestó Southgate.

Por su parte, Italia jugará la final del certamen después de nueve años y tras sufrir hasta el último minuto frente a España. El resultado no es una casualidad, la escuadra Azzurra se mantiene imbatible desde hace casi tres años. Por ello, no concedió errores en el torneo de la Eurocopa, y fue invencible en la fase de grupos donde derrotó a Gales, Suiza y Turquía, luego continuó sin mayores problemas frente a Austria y Bélgica. Con España, su buena racha se alargó a 33 partidos sin conocer la derrota. ¿Lograrán sumar un triunfo más?