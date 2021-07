Perú vs. Colombia: Raphael Claus dirigirá el partido por el tercer puesto

Las selecciones de Perú y Colombia se verán las caras este viernes 9 de julio en el Estadio Nacional Mané Garrincha de Brasilia, por el tercer puesto de la Copa América 2021. Este miércoles, la Conmebol dio a conocer a través de sus redes sociales la terna arbitral para este importante enfrentamiento.

El brasileño Raphael Claus será el juez encargado de impartir justicia en el encuentro entre la Bicolor y los cafeteros. Su compatriota Wagner Reway estará en el VAR, tan criticado por los hinchas y por gente cercana al fútbol porque en dos finales disputadas no cobró presuntos penales.

Perú venció a Colombia en la fase de grupos de la Copa América 2021. Foto: Twitter

El colegiado Claus no ha dirigido ningún encuentro de la etapa clasificatoria, solamente ha arbitrado en dos duelos de la fase de grupos . Primero estuvo en el Uruguay vs. Chile por la tercera fecha del grupo A y luego en el Uruguay vs. Paraguay, por la quinta y última jornada del grupo A.

En este último partido también estuvo acompañado por Reway en el VAR y se cobró un penal a favor de la Celeste, el cual fue ejecutado por Edinson Cavani. Tanto peruanos como colombianos vienen de polémicos arbitrajes en sus duelos con Brasil y Argentina, respectivamente; por lo que, deberán estar impecables.

Terna arbitral para los dos últimos partidos de la Copa América 2021. Foto: Twitter

Los brasileños Bruno Pires y Danilo Manis serán los asistentes de Claus y como cuarto árbitro estará el boliviano Gery Vargas. Por otro lado, en la cabina del VAR, los acompañantes de Reway serán el también brasileño Traci, Eduardo Cardozo de Paraguay y Leodan Gonzalez de Uruguay.

Perú vs. Colombia: terna arbitral

A: Raphael Claus (BRA)

A1: Bruno Pires (BRA)

A2: Danilo Manis (BRA)

4to: Gery Vargas (BOL)

VAR: Wagner Reway (BRA)

AVAR 1: Raphael Traci (BRA)

AVAR 2: Eduardo Cardozo (PAR)

AVAR 3: Leodan Gonzalez (URU).

