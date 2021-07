Perú vs. Colombia: historial y estadísticas del partido por el tercer lugar de la Copa América 2021

Perú vs. Colombia no pudieron avanzar a la soñada final de la Copa América 2021, pero aún les queda una oportunidad para poder llevarse el tercer lugar y no regresar con las manos vacías a casa.

Este viernes 9 de julio desde las 7.00 p. m. se llevará a cabo el choque entre la Rojiblanca y los cafeteros, en un encuentro donde ambos equipos llegan luego de haber perdido contra Brasil y Argentina, respectivamente.

Durante el desarrollo del torneo sudamericano de este año, Perú ha tenido un buen rendimiento logrando dos victorias, un empate y una derrota ante Brasil en la fase de grupos. Posteriormente, venció a Paraguay en cuartos de final.

Por su lado, Colombia ha hecho una campaña más ajustada en comparación con su rival. En la fase de grupos terminó con dos derrotas, un empate y solo una victoria. En los cuartos de final pudo dejar atrás a Uruguay, a quien venció en la tanda de penales.

Durante el certamen, Perú y Colombia estuvieron en el mismo grupo y en su único choque el marcador terminó 2-1 a favor de la Blanquirroja.

A lo largo de la historia, Perú y Colombia se enfrentaron en 58 ocasiones. Las estadísticas le otorgan ventaja a los cafeteros: 20 victorias, 22 empates y 16 derrotas. Sin embargo, teniendo solo en cuenta los partidos en Copa América, los peruanos pudieron llevarse nueve triunfos, siete marcadores igualados y solo dos fracasos.

Historial de partidos por Copa América entre Perú vs. Colombia