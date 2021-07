Inglaterra vs. Dinamarca EN VIVO se enfrentan este miércoles 7 de julio por la segunda semifinal de la Eurocopa 2021 desde las 2.00 p. m. (hora peruana) en Wembley Stadium. El encuentro entre ‘Three Lions’ y los daneses contará con TRANSMISIÓN EN DIRECTO de los canales DirecTV Sports para Sudamérica, América TV en señal abierta para la región peruana , Win Sports para Colombia y TNT Sports para Argentina.

Si no tienes las herramientas para sintonizar estos canales, no te preocupes, la web de La República Deportes te llevará todas las incidencias del Inglaterra vs. Dinamarca ONLINE. Precisamente, en esta nota encontrarás toda la información acerca de este cotejo, así como las alineaciones confirmadas, minuto a minuto, entre otras cosas.

Los ‘Three Lions’ han quedado a un solo paso para llegar a la final de la Eurocopa 2021. El equipo de Gareth Southgate buscará ratificar su condición de favorito en esta competición. La selección de Inglaterra es la única a la que no le han convertido goles y viene de cuatro victorias consecutivas y tan solo un empate, ante Escocia.

Inglaterra vs. Dinamarca: ficha del partido

Partido Inglaterra vs. Dinamarca ¿Cuándo juegan? Miércoles 7 de julio ¿Dónde? Wembley Stadium ¿A qué hora? 2.00 p. m. ¿En qué canal? DirecTV Sports, América TV

A qué hora juegan Inglaterra vs. Dinamarca

El encuentro entre Inglaterra vs. Dinamarca por la Eurocopa 2021 está programado para las 2.00 p. m. (hora peruana) en Wembley Stadium.

México: 2.00 p. m.

Perú: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

Colombia: 2.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Chile: 3.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

En qué canal ver Inglaterra vs. Dinamarca

El canal encargado de transmitir el Inglaterra vs. Dinamarca EN DIRECTO será DirecTV Sports para toda Sudamérica, mientras que América TV lo hará en señal abierta para Perú. A continuación te mostramos la parrilla de canales de acuerdo a tu país.

Argentina: DIRECTV Sports Argentina, TNT Sports, DIRECTV Play Deportes

Bolivia: Tigo Sports Bolivia

Chile: TNT Sports Go, DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Play Deportes, Estadio TNT Sports

Colombia: Win Sports+, Win Sports, Win Sports Online, DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Colombia

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Play Deportes

Perú: DIRECTV Sports Peru, DIRECTV Play Deportes

Uruguay: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Uruguay

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DIRECTV Play Deportes, IVC.

¿Cómo ver Inglaterra vs. Dinamarca en DirecTV Sports?

Argentina: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Uruguay: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Chile: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Perú: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Colombia: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Ecuador: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K).

¿Cómo ver Inglaterra vs. Dinamarca en Win Sports?

Win Sports+ vía satélite:

DirecTV: Canal 634 (SD) - Canal 1634 (HD)

Movistar: Canal 497 (SD) - Canal 896 (HD)

ClaroTV: Canal 523 (HD).

Win Sports+ vía cable:

ClaroTV: Canal 522 (SD) - Canal 1522 (HD)

Tigo: Canal 139 (SD) - Canal 239 (HD).

Win Sports+ vía IPTV

Movistar: Canal 210 (HD)

EMCALI: Canal 205 (HD)

ETB: Canal 388 (SD) - Canal 389 (HD)

Tigo: Canal 24 (SD) - Canal 239 (HD)

ClaroTV: Canal 1522 (HD).

¿Cómo ver Inglaterra vs. Dinamarca en Fútbol Libre?

Ingresa a www.futbollibre.net/

Busca Inglaterra vs. Dinamarca en el listado de compromisos

Haz clic sobre uno de los enlaces que se muestran en pantalla.

¿Cómo ver Inglaterra vs. Dinamarca en TNT Sports?

Cablevisión: Canal 124 (SD), Canal 604 (HD)

Telecentro: canal 112 (SD), canal 1018 (HD)

Telered: Canal 59 (SD), canal 129 (HD)

Express: Canal 113 (SD), canal 813 (HD).

¿Cómo ver Inglaterra vs. Dinamarca en América TV?

Satélite

DirecTV: Canal 194 (SD/HD) | Canal 1194 (HD)

Movistar TV: Canal 104 (SD) | Canal 804 (HD)

Claro TV: Canal 4 (SD) | Canal 1004 (HD).

Cable

Movistar TV: Canal 4 (SD) | Canal 704 (HD).

Claro TV: Canal 4 (SD) | Canal 504 (HD).

¿Dónde van a jugar Inglaterra vs. Dinamarca?

Inglaterra vs. Dinamarca: alineaciones probables

Inglaterra: Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Phillips, Rice; Sancho, Mount, Sterling; Kane.

Dinamarca: Schmeichel; Christensen, Kjaer, Vestergaard; Larsen, Delaney, Hojbjerg, Maehle; Braithwaite, Damsgaard; Dolberg.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.