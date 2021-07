Las semifinales de la Eurocopa 2021 finalizan este miércoles 7 de julio a partir de las 2.00 p. m. con el duelo Dinamarca vs. Inglaterra, en un cotejo que tendrá como escenario el Estadio Wembley. Ambas escuadras buscarán su pase a la gran final, que ya tiene como protagonista a la selección de Italia, clasificada tras vencer a España por penales.

A lo largo de la campaña, ni un rival de la escuadra inglesa en Eurocopa ha podido traspasar la portería de Jordan Pickford. El país donde nació el fútbol marcha a paso firme y tiene un solo objetivo en mente: acceder por primera vez al partido final del torneo más importante del Viejo Continente y ganarlo.

Aunque históricamente la balanza favorece a los Tres Leones, tanto Inglaterra como Dinamarca llegan en un buen momento futbolístico. La Dinamita Roja buscará dar el golpe y disputar la gran final del torneo continental.

Dinamarca vs. Inglaterra: horario del partido

Los horarios de acuerdo a tu ubicación:

Perú: 2.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

México: 2.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Colombia: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

Chile: 3.00 p. m.

España: 8.00 p. m.

Italia: 8.00 p. m.

Dinamarca vs. Inglaterra: canal de transmisión

El duelo de semifinales por la Eurocopa 2021 irá por la señal de DirecTV Sports en territorio latinoamericano:

Argentina: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Uruguay: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Chile: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Perú: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Colombia: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Ecuador: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K).

¿Cómo ver DirecTV Sports EN VIVO?

Todos los clientes de DirecTV satelital tienen acceso a DirecTV GO totalmente gratis para así poder disfrutar de los canales de DirectTV Sports. Para acceder entra a www.directvgo.com utilizando tus credenciales de MiDIRECTV, así podrás comenzar a ver online el contenido inmediatamente. Recuerda que puedes tener DirecTV GO así seas o no un cliente de DirecTV satelital.

¿Dónde ver Dinamarca vs. Inglaterra EN VIVO?

Dinamarca vs. Inglaterra lo puedes ver en DirecTV Sports Perú y DirecTV Play Deportes. Asimismo, puedes seguir la cobertura de la República Deportes, que transmitirá todas las incidencias del encuentro en el minuto a minuto.

¿Dónde se jugará el partido Dinamarca vs. Inglaterra?

El escenario para el Dinamarca vs. Inglaterra es el Estadio de Wembley, que cuenta con capacidad para 90.000 espectadores. Este espacio también acogerá la gran final de la Eurocopa 2021.

Dinamarca vs. Inglaterra: historial de partidos

Estos son los últimos 10 partidos entre Dinamarca vs. Inglaterra:

Inglaterra 0-1 Dinamarca (Liga de Naciones 2020-2021)

Inglaterra 0-0 Dinamarca (Liga de Naciones 2020-2021)

Inglaterra 1- 0 Dinamarca (Amistoso 2014)

Inglaterra 2- 1 Dinamarca (Amistoso 2011)

Inglaterra 1-4 Dinamarca (Amistoso 2005)

Inglaterra 2-3 Dinamarca (Amistoso 2003)

Inglaterra 0-0 Dinamarca (Eurocopa Suecia 1992)

Inglaterra 0-1 Dinamarca (Eurocopa Suecia 1982-1983)

Inglaterra 2-2 Dinamarca (Eurocopa Suecia 1982-1983)

Inglaterra 1-0 Dinamarca (Eurocopa 1978).

