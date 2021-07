Lionel Messi es, sin dudas, uno de los mejores jugadores de fútbol del mundo. Su destreza y habilidad para moverse en el campo de juego es consideraba algo fuera de lo normal y comparada con las leyendas de este deporte. Sin embargo, a pesar de su gran talento y títulos ganados con el Barcelona, el astro argentino no ha podido otorgarle un trofeo a su selección en casi 14 años.

A pesar de que ganó el mundial sub 20 en 2005 y obtuvo la medalla de oro en los juegos olímpicos de Beijing en 2008, en su paso por la selección mayor de Argentina no ha podido otorgarle un campeonato a su país.

Ahora, este sábado 10 de julio, ‘La Pulga’ tendrá nuevamente la oportunidad de romper la mala racha que lleva. Por ello, en la siguiente nota te mostramos un repaso por su historial de finales perdidas con la selección argentina.

Copa América Venezuela 2007

La primera gran derrota de Messi con la selección argentina fue en la Copa América 2007. En aquel entonces, ‘La Pulga’ llegaba inspirado y con el campeonato ganado en el mundial sub 20 de Holanda dos años antes. Sin embargo, su primera final con la selección absoluta fue opacada por la contundente derrota ante Brasil, quien selló el marcador con un 3-0.

Lionel Messi - Final Copa América Venezuela 2007

Mundial Brasil 2014

En el año 2014, Lionel Messi llegaba con la experiencia que había adquirido en el Barcelona, el club donde mostraría la evolución de su gran habilidad y con quien ganaría muchos campeonatos a lo largo del tiempo.

Las expectativas de los hinchas argentinos era muy alta y, a pesar del difícil camino que tuvo la ‘Albiceleste’ en el torneo, consiguió llegar a la final, pero no pudo superar al conjunto alemán, quien venía de haber goleado históricamente a Brasil por 7-1.

Lionel Messi - Final Mundial Brasil 2014

Un gol de Götze al minuto 113 del partido volvió a dejar con las ganas de alzar el trofeo al argentino, quien fue duramente criticado en su país, donde la prensa señaló que no había puesto el mismo empeño que con el Barcelona y que no merecía el Balón de oro que se le entregó como mejor jugador del certamen. Sin dudas, fue un golpe duro para el delantero.

Copa América Chile 2015

Un año más tarde, la selección argentina volvería a tener la oportunidad de saldar la deuda que había dejado la final del mundial contra Alemania. Nuevamente el ojo de los hinchas argentinos estaban puestos sobre ‘La Pulga’, quien durante el certamen se había convertido en el jugador que más veces había pateado al arco.

Aquella noche, Argentina se enfrentaba a Chile, el organizador del campeonato. Esta era la tercera vez que Messi tendría la oportunidad de ganar una final, pero nuevamente la suerte no estaría de su lado, pues no solo perdió, sino que no tuvo ningún disparo a la portería.

Lionel Messi - Final Copa América Chile 2015

La tanda de penales a la que llegó el partido terminó 4-1 a favor de ‘La Roja’. Aun así, la organización lo nombró mejor jugador del torneo, pero Messi rechazó el premio.

Copa América Centenario 2016

Para muchos, esta era la copa de Argentina y la de Messi. ‘La Albiceleste’ nuevamente se enfrentaba a Chile y como si se tratara de una pesadilla o un mal recuerdo, nuevamente el marcador quedaría 0 a 0 y se definiría en penales.

Cuando le tocó a patear a Lionel, el argentino falló su disparo y finalmente ‘La Roja’ se quedaría con el campeonato. Una decepción más para todo el país y sobre todo para el delantero, que ante la frustración, decidió renunciar a la selección. Sin embargo, volvería un par de meses después.

Lionel Messi - Final Copa América Centenario 2016

Este sábado 10 de julio, se juega la final de la Copa América 2021 entre Brasil vs. Argentina, por lo que Messi tendrá una nueva oportunidad para por fin llevar un título la vitrina de su selección y romper la mala racha que ha tenido todos estos años.