Colombia vs. Argentina EN VIVO se enfrentan este martes 6 de julio por la segunda semifinal de la Copa América 2021. El encuentro entre cafeteros y albicelestes está pactado para las 8.00 p. m. (hora peruana) en el estadio Mané Garrincha (Brasilia) y contará con TRANSMISIÓN EN DIRECTO de Win Sports+ para la región colombiana, mientras que La República Deportes te llevará el minuto a minuto vía streaming online.

La selección cafetera llega a este choque tras superar a Uruguay en la tanda de penales. Para este cotejo, el entrenador Reinaldo Rueda no contará con Matheus Uribe debido a una lesión. En su lugar podría aparecer Gustavo Cuellar; por otra parte, el volante de la Juventus Juan Guillermo Cuadrado volvería al equipo titular tras superar la suspensión por acumulación de amarillas.

Argentina, por su parte, sacó una categórica victoria ante Ecuador con un iluminado Lionel Messi. El rosarino no solo asistió a dos de sus compañeros, sino que se encargó de sellar la goleada con un tanto de tiro libre. Actualmente es el goleador de la Copa América con cuatro anotaciones.

A qué hora ver Colombia vs. Argentina

El compromiso entre Colombia vs. Argentina se jugará desde las 8.00 p. m. (hora peruana) en el estadio Mané Garrincha.

Perú: 8.00 p. m.

Colombia: 8.00 p. m.

Ecuador: 8.00 p.m.

México: 8.00 p. m.

Costa Rica: 7.00 p. m.

Bolivia: 9.00 p. m.

Paraguay: 9.00 p. m.

Venezuela: 9.00 p. m.

Chile: 9.00 p. m.

Brasil: 10.00 p. m.

Argentina: 10.00 p. m.

Uruguay: 10.00 p. m.

En qué canal ver Colombia vs. Argentina

El canal encargado de transmitir el duelo entre Colombia vs. Argentina será Win Sports para la región colombiana. Si no tienes manera de acceder a esta plataforma, no te preocupes, La República Deportes te llevará el minuto a minuto.

Cómo ver Colombia vs. Argentina en Win Sports+ vía satélite:

DirecTV: Canal 634 (SD) - Canal 1634 (HD)

Movistar: Canal 497 (SD) - Canal 896 (HD)

ClaroTV: Canal 523 (HD).

Cómo ver Colombia vs. Argentina en Win Sports+ vía cable:

ClaroTV: Canal 522 (SD) - Canal 1522 (HD)

Tigo: Canal 139 (SD) - Canal 239 (HD).

Cómo ver Colombia vs. Argentina en Win Sports+ vía IPTV

Movistar: Canal 210 (HD)

EMCALI: Canal 205 (HD)

ETB: Canal 388 (SD) - Canal 389 (HD)

Tigo: Canal 24 (SD) - Canal 239 (HD)

ClaroTV: Canal 1522 (HD).

Colombia vs. Argentina: posibles alineaciones

Colombia : David Ospina; Daniel Muñoz, Yerry Mina, Davinson Sánchez, William Tesillo; Wilmar Barrios, Gustavo Cuéllar, Juan Cuadrado, Luis Díaz; Miguel Borja y Duván Zapata. Entrenador : Reinaldo Rueda.

: David Ospina; Daniel Muñoz, Yerry Mina, Davinson Sánchez, William Tesillo; Wilmar Barrios, Gustavo Cuéllar, Juan Cuadrado, Luis Díaz; Miguel Borja y Duván Zapata. : Reinaldo Rueda. Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña o Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Nicolás González. Entrenador: Lionel Scaloni.

