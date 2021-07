La fe no alcanzó. Y es que Brasil fue más grande, más poderoso, más equipo. Sin embargo, no fue nada que no hubiéramos esperado, Ricardo Gareca lo sabía muy bien y trató de construir un muro infranqueable; el problema fue que los arquitectos peruanos no fueron rival para la demoledora máquina verdeamarela, que con solo ganar 1-0 acabó con la ilusión blanquirroja de una nueva final de Copa América.

En un afán extremo de evitar el carnaval brasileño, el ‘Tigre’ reemplazó la ausencia de André Carrillo con un defensor. Colocó una línea de 5 zagueros (Corzo, Santamaría, Ramos, Callens, Trauco), renunciando un poco al ADN peruano y resignando la elaboración que tanto nos funcionó en los partidos anteriores para mantener el arco en cero.

Pero se hizo presente un famoso axioma futbolero que reza: “No por meter más defensas se defiende mejor”, y se hizo evidente en el trámite del primer tiempo. A los 7 minutos ya sumaba su primera acción de riesgo con Richarlison llevándose a Gallese y jugando atrás a Neymar, quien la mandó al cielo.

Es entonces que se hace importante la figura más relevante de Brasil en esta Copa. Neymar comienza a manejar los hilos de su equipo; sabiendo del respeto que impone su presencia (y el miedo que genera friccionar con él por las faltas que genera), se despacha hasta con lujos.

En un Perú al que no le duraba nada la pelota (las pocas veces que la tuvimos sin perderla), comienza a hacerse figura Gallese. Primero con una doble intervención a un tiro libre de Casemiro (12′) y luego repitiendo el plato ante una incursión de Neymar y Everton (19′).

Pero la muralla, que ya presentaba varias grietas, no pudo sostener más. Una falla en salida le dejó el balón a Neymar, quien se las arregló para apilar a Ramos, Callens y Yotún y servir para Lucas Paquetá, quien definió sin problemas (34′).

Regreso a la esencia

Todos entendíamos que ante Brasil había que defender, pero si este era el final del camino, no podíamos dejar la imagen del primer tiempo. López ingresó por Trauco y Raziel García lo hizo por Ramos, pero el cambio más importante para el segundo tiempo tuvo que ver con lo actitudinal; aunque, claro, la modificación del sistema también ayudó.

En 15 minutos, Perú se atrevió y sumó 3 opciones de gol. El fútbol se comenzó a hacer presente de nuevo en el mediocampo peruano y propició primero una acción individual de Lapadula, que exigió a Ederson (49′), y luego dos remates de García, uno afuera y otro con rebote, que el ítaloperuano no pudo alcanzar.

Enmascarado. Lapadula tuvo una que exigió a Ederson. Foto: AFP

Personalidad sobró. Raziel García entró en sintonía con Cueva y se animó a pegarle de lejos. López le dio una nueva dinámica a la banda izquierda y Jhilmar Lora demostró desde su primera jugada que tiene el atrevimiento para pelear un puesto. En general, Perú volvió a ser Perú.

Pero el daño ya estaba hecho, Brasil protegía su resultado, incluso a veces haciendo tiempo. La reacción de Perú no fue suficiente para provocar el milagro que tanto soñamos, pero sí para tener a raya a un equipo que nos había metido 16 goles en los últimos 4 partidos coperos que jugamos.

La selección nacional jugará por el tercer puesto este viernes ante el perdedor del Argentina-Colombia. Es momento de levantar cabeza, porque el objetivo de sumar elementos al equipo está conseguido. Coronar con un cuarto podio en 5 ediciones de Copa América será el premio merecido para un equipo que nos hizo volver a creer.

Reacciones

Sergio Peña, jugador de Perú

“Como toda derrota, es doloroso, queríamos llegar a la fi nal, esa era la mentalidad que tenemos, de ganar siempre. Brasil fue un rival muy duro, pero tenemos que estar tranquilos por la entrega”.

Neymar, jugador de Brasil

“El árbitro le faltó el respeto a todos los jugadores. Desde el primer minuto, cuando fui a conversar con él, fue muy arrogante. Todo el mundo está hablando de eso. ¿Un rival para la fi nal? Yo quiero a Argentina”.

Pedro Gallese, arquero de Perú

“No nos cobraron un penal y tampoco se le podía decir algo al árbitro porque insultaba a todos”.

Sabías que...

Rival. Brasil sumó una victoria más sobre Perú. Es el único equipo que le ha ganado a la Bicolor en las últimas 3 Copas.

Consuelo. Perú jugará por el tercer puesto el viernes en Brasilia.

Infografía - La República

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.