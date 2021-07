Copa América: el ‘Tigre’ apunta contra el árbitro

Ricardo Gareca resaltó la “superación constante” de su equipo antes las adversidades para llegar a disputar el tercer lugar de la Copa América. Además, explicó las razones por las que decidió enfrentar a Brasil con una línea de cinco.

“Tratamos de entregar algo nuevo como para observar, pero nos costó hilvanar algunas jugadas. Hicieron un gran esfuerzo, pero no hubo tanto tiempo de ensayo, lo habíamos hecho previo a la Copa. En el segundo tiempo el equipo reaccionó. Queríamos cerrarle el camino a Brasil”, dijo el argentino, quien se refirió a la actuación del árbitro Roberto Tobar.

“No voy a decir absolutamente nada con las decisiones porque todos nos equivocamos, pero sí hay que tener cuidado con el trato a los jugadores. Los árbitros están para calmarlos dentro del campo de juego, no para agredirlos, ni para tratarlos mal. Lo he notado de afuera y me lo han dicho de adentro, y se pide una mejora en el trato, sobre todo de este arbitraje”, acotó el ‘Tigre’ para luego asegurar que se logró un objetivo.

“Pude observar algunos jugadores. Perú llegó nuevamente a semifinales, es algo rescatable. El funcionamiento, en general, no se resiente; independientemente de unas ausencias importantes, logramos sostener un funcionamiento, pero hay cosas que mejorar que miramos con optimismo”, finalizó. Sentimiento que compartió el presidente de la República, Francisco Sagasti, quien le envió un mensaje al plantel a través de sus redes sociales.

“Hemos perdido dándolo todo, por mínima diferencia, con hidalguía y sin rencor. Supieron armar juego desde abajo, defender y buscar las oportunidades de anotar, sin perder la calma. El gran esfuerzo de Gallese para evitar goles merece respeto y admiración. ¡Arriba, Perú!”, escribió.

Argentina y Colombia por pase a la final

Argentina desea llegar a una final de Copa América, algo que no sucede desde el 2007, pero para lograrlo, deberá vencer hoy a las 8 p.m. a Colombia, uno de los equipos más impredecibles del torneo. “Tenemos ganas de llegar a la final, ganar este partido, y el hambre de estos jugadores es evidente”, dijo el técnico argentino, Lionel Scaloni.

