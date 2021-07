Este lunes 5 de julio, Perú perdió con Brasil por la mínima diferencia en un partido muy ajustado por las semifinales de la Copa América 2021. El cotejo que fue dirigido por el árbitro Roberto Tobar dejó jugadas y declaraciones polémicas que fueron retratadas por la prensa internacional.

Tras el final del encuentro, los jugadores de la Blanquirroja y de la Verdeamarela manifestaron su disgusto por la actitud del juez del campo, malestar del cual también se pronunció el técnico Ricardo Gareca.

“Nunca hablo de los árbitros. No voy a decir nada que tenga que ver con sus decisiones, pero (creo) que hay que tener cuidado en el trato hacia los jugadores. Los árbitros están para calmarlos dentro del campo de juego, no para agredirlos, no para tratarlos mal, sino para contenerlos ”, declaró el ‘Tigre’ en rueda de prensa.

Infobae

El portal argentino hizo hincapié en la jugada polémica que protagonizó Thiago Silva.

Brasil derrotó a Perú por la mínima y sacó el boleto a la final de la Copa América que organiza. Foto: Infobae

TyC Sports

El canal de televisión de Argentina detalló la acusación de dos jugadores peruanos contra el árbitro chileno.

Tapia y Gallese contaron que el árbitro chileno que los dirigió contra Brasil los humillaba cuando intentaban hablarle. Foto: TyC Sports

ESPN

La cadena deportiva destacó que el penal no cobrado por el juez de campo pudo haber terminado diferente para Perú.

Gallese fue el mejor jugador del campo de juego y se lució con grandes tapadas ante los rivales para mantener con vida a Perú. Foto: ESPN

Meridiano

El periódico venezolano resaltó el logro de Brasil por llegar a la final de la Copa América 2021.

Brasil, el anfitrión de la edición 47 de la Copa América, venció a Perú por 1-0. Foto: Meridiano

Olé

El diario argentino remarcó que el VAR hizo caso omiso al golpe de la pelota al codo de Thiago Silva durante el primer tiempo del partido.