Pedro Gallese fue uno de los jugadores destacados de la selección peruana en el partido de la semifinal de la Copa América 2021 ante Brasil. Luego de la eliminación del equipo nacional a manos del conjunto brasileño, el guardameta fue uno de los tantos jugadores de la Bicolor en pronunciarse.

Por medio de sus redes sociales, el ‘1′ de Perú escribió un motivador mensaje por la derrota frente a la Verdeamarela. El portero tuvo varias intervenciones que evitaron que Brasil encajara más anotaciones.

“¡Con la cabeza en alto, orgulloso de este grupo que siempre dará todo por dejar el nombre del país en alto, aún tenemos un partido igual de duro como este! #ArribaPeru”, publicó Pedro Gallese en su perfil de Twitter.

Luego de la dura caída ante Brasil, la selección peruana deberá esperar al equipo perdedor de la llave entre Argentina vs. Colombia para disputar el tercer y cuarto puesto de la Copa América 2021.

Copa América 2021: Ricardo Gareca criticó el arbitraje del Perú vs. Brasil

Cuando finalizó el cotejo entre Perú y Brasil, los jugadores de ambas selecciones expresaron sus molestias respecto a la actitud del árbitro chileno Roberto Tovar. Ricardo Gareca tampoco se quedó atrás.

“Nunca hablo de los árbitros. No voy a decir nada que tenga que ver con sus decisiones, pero (creo que) hay que tener cuidado en el trato hacia los jugadores. Los árbitros están para calmarlos dentro del campo de juego, no para agredirlos, no para tratarlos mal, sino para contenerlos”, manifestó el ‘Tigre’ en rueda de prensa.

