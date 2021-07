Las semifinales de la Eurocopa 2021 iniciaron este martes con el compromiso Italia vs. España. Al tratarse de una fase de eliminación directa, no hay lugar para el empate. No obstante, en ocasiones el marcador podría quedar igualado al final de los 90 minutos reglamentarios.

Ante ello, la UEFA determinó el mecanismo para resolver esta igualdad. El procedimiento de esta etapa será el mismo que se utilizó en cinco partidos por octavos y cuartos de final (Italia vs. Austria, Croacia vs. España, Francia vs. Suiza, Suecia vs. Ucrania y Suiza vs. España). Dichos duelos se definieron en la prórroga o mediante penales.

¿Cómo se definen las semifinales de la Eurocopa si hay empate?

Si al final del tiempo reglamentario el marcador está igualado, el encuentro se extiende hasta los 120 minutos, con el objetivo de que un equipo se ponga por encima del otro. Caso contrario, el juego se define desde los 12 pasos.

¿Qué equipos jugarán las semifinales de la Eurocopa?

Italia vs. España | martes 6 de julio

Dinamarca vs. Inglaterra | miércoles 7 de julio.

¿Dónde ver las semifinales de la Eurocopa?

Perú: DIRECTV Sports Perú y DIRECTV Play Deportes

Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Play Deportes, TNT Sports

Bolivia: Tigo Sports Bolivia

Brasil: Canais Globo, NOW NET e Claro, SporTV

Chile: Estadio TNT Sports, DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Chile, TNT Sports Go

Colombia: Win Sports Online, DIRECTV Sports Colombia, DIRECTV Play Deportes, Win Sports+

Costa Rica: Repretel Canal 6, Sky HD

Ecuador: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Ecuador

México: Sky HD, Canal 5 Televisa, TUDN En Vivo, Blue To Go Video Everywhere, Blim TV, TUDN

Paraguay: Tigo Sports Paraguay

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Play Deportes

Venezuela: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Venezuela

Estados Unidos: SiriusXM FC, ESPN+, TUDN Radio, Univisión, TUDN USA, TUDN.com, Univisión NOW, ABC App, TUDN App, ESPN3, ABC

España: TeleCinco España, Mitele Plus.

¿Cómo ver las semifinales de la Eurocopa por internet?

Otras opciones para ver EN VIVO las semifinales de la Eurocopa 2021 son las plataformas Tarjeta Roja, Roja Directa y Apurogol. Dichas páginas web permiten visualizar ONLINE y GRATIS los eventos deportivos más importantes del mundo. Para acceder a ellos, sigue las instrucciones reseñadas a continuación:

Digita una de las siguientes direcciones en tu navegador: www.tarjetarojatvonline.sx , www.rojadirectaenvivo.club o www.apurogol.futbol

, o Busca el choque que deseas mirar

Finalmente, haz clic sobre uno de los enlaces que se mostrarán en pantalla.

