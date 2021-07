VER EN VIVO Argentina vs. Colombia EN DIRECTO se enfrentan por la segunda semifinal de la Copa América 2021 este martes 6 de julio. El compromiso entre albicelestes y cafeteros se llevará a cabo en el estadio Mané Garrincha (Brasilia) y contará con TRANSMISIÓN GRATIS de DirecTV Sports para toda Sudamérica; TyC Sports y TV Pública para Argentina; y Win Sports, RCN y Caracol TV para la región de Colombia.

Si no tienes las herramientas para seguir este apasionante duelo no te preocupes, la web de La República Deportes te llevará el minuto a minuto del Argentina vs. Colombia. Precisamente, en esta nota encontrarás alineaciones confirmadas, incidencias, mejores jugadas, declaraciones y más sobre la segunda semifinal de la Copa América 2021.

¿En qué canal ver Argentina vs. Colombia?

Argentina: DIRECTV Play Deportes, TyC Sports Play, TyC Sports Argentina, Canal 7 TV Publica, DIRECTV Sports Argentina

Bolivia: Tigo Sports Bolivia

Brasil: GUIGO, Watch ESPN Brasil, ESPN Brasil, NOW NET e Claro

Chile: DIRECTV Play Deportes, Estadio TNT Sports, 13.cl , TNT Sports Go, Canal 13, DIRECTV Sports Chile

Colombia: Win Sports+, RCN Television, Caracol TV, Caracol Play, DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Colombia, Deportes RCN En Vivo

Ecuador: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Ecuador

México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD, Fanatiz Mexico

Paraguay: Telefuturo, Tigo Sports Paraguay

Perú: DIRECTV Sports Peru, DIRECTV Play Deportes

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Play Deportes

Venezuela: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Venezuela.

¿Cómo ver Argentina vs. Colombia en DirecTV Sports?

Argentina: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Uruguay: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Chile: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Perú: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Colombia: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Ecuador: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K).

¿Cómo ver DirecTV Go gratis?

Todos los clientes de DIRECTV satelital tienen acceso a DIRECTV GO totalmente gratis. Para acceder entra a www.directvgo.com con tus credenciales de MiDIRECTV, así podrás comenzar a ver online el contenido inmediatamente. Recuerda que puedes tener DIRECTV GO así seas o no un cliente de DIRECTV satelital.

¿Cómo ver Argentina vs. Colombia en TyC Sports?

Satélite

DirecTV: canal 629 (SD), canal 1629 (HD)

InTV: canal 100 (SD), canal 621 (HD).

Cable

Cablevision: canal 22 (Analógico), canal 101 (Digital)

Telered: canal 19 (Analógico), canal 101 (Digital), canal 120 (HD)

Supercanal: canal 24 (Analógico), canal 107 (Digital).

IPTV

Cablevision: canal 101 (HD)

Dibox: canal 103 (HD)

Movistar TV: canal 207 (HD).

¿Cómo puedo ver TyC Sports EN VIVO?

Para ello, hay que acceder a play.tycsports.com y de ese modo puedes vivir EN VIVO el encuentro. Si aún no lo hiciste, debes registrarte de manera gratuita en simples pasos y luego asentar la cuenta de tu cable operador.

¿Cómo ver Argentina vs. Colombia en TV Pública?

DirecTV (Argentina): canal 121 (SD) y 1121 (HD)

InTV (Argentina): canal 615 (HD)

Click HD (Colombia): canal 807

Cablevisión (Uruguay): canal 18 (SD) y 107 (HD)

TuVes HD (Chile): canal 704 (SD)

Inter Satelital (Venezuela): canal 330.

¿Cómo ver Argentina vs. Colombia vía TV Pública ONLINE?

Si quieres seguir la transmisión del partido Argentina vs. Colombia por internet, puedes hacerlo a través de la página web tvpublica.com.ar completamente gratis. Ten en cuenta que solo podrás ver el cotejo si te encuentras en territorio argentino.

¿Cómo ver Argentina vs. Colombia en Caracol TV?

Satélite

DirecTV: Canal 633 (SD), Canal 1633 (HD), Canal 643 (Alterno SD) y Canal 1643 (Alterno HD)

Claro TV: Canal 521

Movistar TV: Canal 496 (SD) y Canal 895 (HD)

Tigo: Canal 240 (HD).

Cable

Claro TV: Canal 521 (SD), Canal 524 (Alterno) y Canal 1521 (HD)

Tigo: Canal 23 (SD) y Canal 240 (HD)

Multivisión (Bogotá): Canal 30 y Canal 8 (Alterno)

Colcable (Bogotá y Meta): Canal 17 y Canal 6 (Alterno).

¿Cómo ver Argentina vs. Colombia en Win Sports?

Satélite

DirecTV: Canal 634 (SD) - Canal 1634 (HD)

Movistar: Canal 497 (SD) - Canal 896 (HD)

ClaroTV: Canal 523 (HD).

Cable

ClaroTV: Canal 522 (SD) - Canal 1522 (HD)

Tigo: Canal 139 (SD) - Canal 239 (HD).

IPTV

Movistar: Canal 210 (HD)

EMCALI: Canal 205 (HD)

ETB: Canal 388 (SD) - Canal 389 (HD)

Tigo: Canal 24 (SD) - Canal 239 (HD)

ClaroTV: Canal 1522 (HD).

¿Cómo ver Argentina vs. Colombia en RCN?

Satélite

DirecTV: Canal 130 (SD), Canal 1130 (HD)

Claro TV: Canal 108 (SD), Canal 111 (HD)

Movistar TV: Canal 155 (SD), canal 815 (HD).

Cable

Claro TV: Canal 108 (SD), canal 1008 (HD)

Tigo: Canal 9 (SD), canal 200 (HD).

Argentina vs. Colombia: posibles alineaciones

Argentina : Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña o Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Nicolás González. Entrenador : Lionel Scaloni.

Colombia: David Ospina; Daniel Muñoz, Yerry Mina, Davinson Sánchez, William Tesillo; Wilmar Barrios, Gustavo Cuéllar, Juan Cuadrado, Luis Díaz; Miguel Borja y Duván Zapata. Entrenador: Reinaldo Rueda.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.