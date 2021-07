El partido Perú vs. Brasil se disputará EN VIVO este lunes 5 de julio, desde las 6.00 p. m. (hora peruana), en el Estadio Olímpico Nilton Santos por la semifinal de la Copa América 2021. La transmisión del cotejo estará a cargo del canal DirecTV Sports, en Latinoamérica. Sigue todas las incidencias del duelo de fútbol sudamericano y mira los videos de los goles en el minuto a minuto de La República Deportes.

Perú vs. Brasil: historial

La Bicolor y la Verdeamarela han medido fuerzas en 20 ocasiones por Copa América. El historial se inclina ampliamente hacia el elenco brasileño con un saldo positivo de 14 victorias, tres empates y tres caídas. Además, suman 46 goles a favor y 14 en contra.

Los jugadores peruanos se trasladaron el sábado a Río de Janeiro, donde completaron los entrenamientos el día siguiente. Foto: Twitter / Selección Peruana

El primer antecedente entre ambos combinados data del 27 de diciembre de 1936 en Buenos Aires. Brasil se impuso por 3-2 gracias a los goles de Roberto, Afonsinho y Niginho. Teodoro Fernández y Alejandro Villanueva marcaron los tantos del descuento para la Perú.

En 1953, la selección peruana fue sede del campeonato más antiguo de selecciones a nivel mundial y logró su primera victoria (1-0) contra Brasil. Luis Navarrete anotó el gol en el antiguo Estadio Nacional, en Lima.

El segundo triunfo peruano (3-1) sucedió el 30 de setiembre de 1975 en Belo Horizonte, capital del estado de Minas Gerais. Enrique Casaretto se consolidó como el mejor jugador del partido, luego de anotar dos goles, mientras que Teófilo Cubillas también se hizo presente en el Mineirao.

La última victoria de Perú (1-0) ante Brasil por Copa América se dio el 12 de junio de 2016 en Estados Unidos. Aquel día, Raúl Ruidíaz se volvió el héroe, ya que gracias a su polémico gol la Blanquirroja del ‘Tigre’ Gareca firmó el triunfo en el último duelo del grupo B y clasificó a los cuartos de final.

Perú vs. Brasil: hora

La transmisión del partido entre Perú vs. Brasil EN VIVO empezará a partir de las 6.00 p. m. (Perú). A continuación, los horarios de acuerdo a tu ubicación:

Perú: 6.00 p. m.

Argentina: 8.00 p. m.

México: 6.00 p. m.

Uruguay: 8.00 p. m.

Brasil: 8.00 p. m.

Paraguay: 7.00 p. m.

Bolivia: 7.00 p. m.

Venezuela: 7.00 p. m.

Colombia: 6.00 p. m.

Ecuador: 6.00 p. m.

Chile: 7.00 p. m.

España: 12.00 p. m.

Italia: 12.00 p. m.

¿Qué canal transmite el Perú vs. Brasil?

El duelo por la Copa América 2021 irá por la señal de DirecTV Sports, en territorio latinoamericano. A continuación, te detallamos qué canales sintonizar y cómo engancharte a la señal vía internet.

¿Qué canal es DirecTV Sports en Sudamérica?

Argentina: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Uruguay: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Chile: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Perú: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Colombia: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Ecuador: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K).

¿Cómo puedo activar DirecTV Go en mi Android TV?

Desde tu televisor ingresa a la App Store de Google Ve a la opción búsqueda y escribe DirecTV Go Seleccione la opción descargar e instálalo Abre la app y sigue los pasos de activación que se presentan en la pantalla.

¿Cómo ver DirecTV Go gratis?

Todos los clientes de DIRECTV satelital tienen acceso a DIRECTV GO totalmente gratis. Para acceder entra a www.directvgo.com utilizando tus credenciales de MiDIRECTV, así podrás comenzar a ver online el contenido inmediatamente. Recuerda que puedes tener DIRECTV GO así seas o no un cliente de DIRECTV satelital.

¿Cómo funciona DirecTV Go?

DIRECTV GO es un servicio de streaming OTT (over-the-top) que ofrece una completa oferta de programación online incluyendo canales en vivo, contenido On Demand, transmisiones deportivas en exclusiva, paquetes Premium y el mejor entretenimiento de DIRECTV.

¿Cuánto cobra DirecTV Go en Perú?

Tarifa promocional de S/ 89 soles al mes por cinco meses. La afiliación al pago automático con tarjeta de crédito deberá mantenerse durante el plazo de vigencia de la promoción. Culminado el período promocional, se pagará la tarifa regular de S/162 soles (incluye DIRECTV Garantía S/ 13).

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.