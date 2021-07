Ver Brasil vs. Perú se disputará EN VIVO este lunes 5 de julio, desde las 6.00 p. m. (hora peruana) y 8.00 p. m. (Brasil), en el Estadio Olímpico Nilton Santos por la semifinal de la Copa América 2021. La transmisión del cotejo estará a cargo de los canales DirecTV Sports, en Latinoamérica, y SBT y ESPN en territorio brasileño. Sigue todas las incidencias del duelo de fútbol sudamericano y mira los videos de los goles en el minuto a minuto de La República Deportes.

¿Qué canal transmite el Brasil vs. Perú?

El duelo por la Copa América 2021 irá por la señal de DirecTV Sports, en territorio latinoamericano, y SBT y ESPN BRASIL en territorio brasileño. A continuación, te detallamos qué canales sintonizar y cómo engancharte a la señal vía internet.

Brasileños y peruanos se están enfrentando por la Copa América. Foto: Twitter/Selección Peruana

¿A qué hora juega Brasil vs. Perú?

La transmisión del partido entre Brasil vs. Perú EN VIVO empezará a partir de las 6.00 p. m. (Perú). A continuación, los horarios de acuerdo a tu ubicación:

Perú: 6.00 p. m.

Argentina: 8.00 p. m.

México: 6.00 p. m.

Uruguay: 8.00 p. m.

Brasil: 8.00 p. m.

Paraguay: 7.00 p. m.

Bolivia: 7.00 p. m.

Venezuela: 7.00 p. m.

Colombia: 6.00 p. m.

Ecuador: 6.00 p. m.

Chile: 7.00 p. m.

España: 12.00 p. m.

Italia: 12.00 p. m.

SBT AO VIVO: Brasil vs. Perú

Satélite

Sim TV: Canal 11

TV Alphaville: Canal 16 (SD)

Astro: Canal 18.

Cable

Canal 14 (HD)

Canal 514 (HD)

Canal 216 (HD).

Perú terminó segundo en el Grupo B de la Copa América 2021. Foto: Twitter FPF

ESPN Brasil AO VIVO: Brasil vs. Perú

SATÉLITE

Sky

ESPN: Canal 1897 (SD) / Canal 587 (HD)

ESPN BRASIL: Canal 198 (SD) / Canal 598 (HD)

Claro TV

ESPN BRASIL: Canal 70 (SD) / Canal 570 (HD)

ESPN: Canal 71 (SD) / Canal 571 (HD)

Oi TV

ESPN BRASIL: Canal Canal 160 (HD)

ESPN: Canal 161 (HD)

Vivo TV

ESPN: Canal 46 (HD)

ESPN BRASIL: Canal 47 (HD)

CABLE

Claro TV

ESPN: Canal 70 (SD) / Canal 570 (HD)

ESPN Brasil: Canal 71 (SD) / Canal 571 (HD)

Vivo TV

ESPN Brasil: Canal 570 (HD)

ESPN: Canal 571 (HD)

Oi TV

ESPN Brasil: Canal 160 (HD)

ESPN: Canal 161 (HD)

DirecTV Sports EN VIVO: Brasil vs. Perú

¿Qué canal es DirecTV Sports en Sudamérica?

Argentina: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Uruguay: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Chile: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Perú: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Colombia: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Ecuador: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K).

¿Cómo ver DirecTV Go gratis?

Todos los clientes de DIRECTV satelital tienen acceso a DIRECTV GO totalmente gratis. Para acceder entra a www.directvgo.com utilizando tus credenciales de MiDIRECTV, así podrás comenzar a ver online el contenido inmediatamente. Recuerda que puedes tener DIRECTV GO así seas o no un cliente de DIRECTV satelital.

¿Cómo funciona DirecTV Go?

DIRECTV GO es un servicio de streaming OTT (over-the-top) que ofrece una completa oferta de programación online incluyendo canales en vivo, contenido On Demand, transmisiones deportivas en exclusiva, paquetes Premium y el mejor entretenimiento de DIRECTV.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.