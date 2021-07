Raziel García y el buen juego del volante del Cienciano ante Brasil

A pesar de la derrota peruana ante Brasil por las semifinales de la Copa América, el equipo de Ricardo Gareca peleó el partido hasta el final con varios elementos que destacaron durante la segunda mitad del encuentro. Entre ellos resalta el volante del Cienciano del Cusco Raziel García.

El jugador imperial ingresó al campo del estadio Nilton Santos con seguridad y le dio la posesión de balón que necesitaba el equipo peruano para contrarrestar el juego brasileño. García generó una buena asociación junto a Christian Cueva, Yosimar Yotún y Sergio Peña.

A través del pase corto, los mediocampistas llevaron peligro al arco defendido por el portero Ederson y habilitaron al atacante nacional Gianluca Lapadula, quien sobre los 49 minutos por poco anota el ansiado empate para la Blanquirroja.

García no solo creó jugadas para Perú, también se animó a atacar desde fuera el área e intentó una serie de disparos sobre al arco de Brasil. El más claro llegó sobre los 60 minutos de juego. Raziel levantó la mirada y sacó un remate que no pudo controlar del todo el arquero del Scratch. El rebote le quedó para Lapadula, pero el delantero no pudo alcanzar a tiempo el balón.

El ingreso del integrante del Cienciano también generó buenos comentarios en redes sociales. Los internautas resaltaron la picardía y personalidad del seleccionado nacional.

El resultado final en Río de Janeiro fue favorable a Brasil. El equipo de todos definirá el tercer lugar de la Copa América en el estadio Mané Garrincha contra el perdedor del duelo entre Argentina y Colombia.