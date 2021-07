Perú vs. Brasil: Gianluca Lapadula hizo un singular gesto tras fallar un disparo ante Ederson

Gianluca Lapadula es el nombre del gol en la selección peruana y, como tal, siempre trata de aprovechar todas las ocasiones que tiene para convertir. Sin embargo, no en todas puede celebrar. Cuando esto último sucede, tiende a hacer un gesto de molestia consigo mismo por no haberlo conseguido, como sucedió en el Perú vs. Brasil por la Copa América.

