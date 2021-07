Este lunes 5 de julio se definirá al primer finalista de la Copa América 2021, cuando Perú y Brasil se enfrenten desde las 6.00 p. m. (hora peruana) en el Estadio Nilton Santos en la semifinal del certamen continental. Y uno de los jugadores que habló antes del cotejo fue Filipe Luis.

El lateral izquierdo del equipo que dirige Tite se manifestó horas antes del decisivo encuentro y mencionó que en la actualidad es difícil ganar al resto de selecciones de Conmebol. Entre esos equipos resaltó a la selección peruana.

“Hoy es súper complicado ganar, yo perdí partidos con equipos como Colombia o Perú, pero históricamente los aficionados quieren que Brasil golee a estos equipos, pero si goleaste, cumpliste con tu obligación, pero la realidad del fútbol es completamente diferente , hoy todos esos equipos tienen grandes jugadores y saben defenderse muy bien”, aseguró el defensor brasileño.

No obstante, el jugador del Flamengo no ocultó su sensación de que hoy por hoy Brasil es superior a sus rivales sudamericanos .

“Veo a Brasil muy superior a los demás. Veo a un Brasil muy sólido que no comete errores defensivos, para meterle un gol a Brasil es complicado, cuando tiene el balón está bien colocado para defender”, expresó Filipe Luis.

Copa América: Filipe Luis quiere evitar a Argentina en una eventual final

Filipe Luis también se refirió a una posible final ante la selección de Argentina en la Copa América 2021. El exfutbolista del Atlético Madrid dejó en claro que prefiere evitar a la Albiceleste en el duelo definitorio.

“Nosotros no queremos a la Argentina en la final y los argentinos no querrán a Brasil en la final, pero sería increíble. Yo jugué en tres Copa América y me tocó Argentina en semis, y es un partido bonito, intenso, es el mayor clásico a nivel selecciones”, precisó el marcador izquierdo de Brasil.

