Este lunes 5 de julio inicia la etapa de semifinales de la Copa América 2021. El duelo que subirá el telón será el Perú vs. Brasil, donde la Bicolor disputará su partido más importante del presente certamen. Este enfrentamiento se vive a mil por hora, y en el país de la Verdeamarela la prensa especializada informó de diferente maneras.

Por ejemplo, el diario Lance! en su edición digital, resaltó el interés del Leicester City por Gianluca Lapadula, su rival en la Bicolor. Asimismo, en otro informe tituló: “Selección de Perú asegura mejora para encuentro con Brasil” , esto respecto a las últimas declaraciones de Ricardo Gareca.

Otro medio que no pasó por alto el Perú vs. Brasil fue Globo Esporte. Este conocido portal deportivo presentó en su página web: “Tite no cree en la sorpresa en duelo ante Perú y el escolta suplente de Gabriel Jesús: ‘Nuestra estrategia’”.

“Tendremos una composición con dos articuladores y dos centrocampistas. Esta es la idea. Si es de lateral, de centro, no hablaré de eso porque es nuestra estrategia. Lo más importante es alabar el trabajo de todo este equipo” , fueron las palabras del estratega del Scratch en referencia al jugador que ocupará el lugar del delantero de Manchester City.

Mientras que ESPN Brasil compartió una gráfica destacando que ‘había llegado el día’, en relación a que hoy se juegan el pase a la final de la Copa América 2021. “Hoy es Brasil. ¡Por encima de ellos! ¿Cuál será la puntuación, aficionado al deporte?”, se puede leer junto ala imagen.

¿A qué hora juega Perú vs. Brasil?

Según la programación de la Copa América, el duelo entre la Bicolor y la Canarinha se disputará a las 6.00 p. m. (horario peruano).

