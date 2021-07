Pedri previo al partido contra Italia: En el fútbol moderno solo con la calidad no te llega

“No es la España de Pedri”, aseguró a sus 18 años, Pedri, uno de los grandes protagonistas de la selección española, la cara visible en la víspera de las semifinales ante Italia y candidato firme a mejor jugador del torneo.

“En el fútbol moderno solo con la calidad no te llega”, afirmó el jugador que más kilómetros ha recorrido de todas las selecciones en la presente edición de la Euro.

La elección de Pedri como imagen del vestuario antes del partido más importante de la selección española en los últimos nueve años, habla por sí sola de la dimensión de un futbolista diferente.

“Me sienta bien escucharlo, pero no es la España de Pedri. Somos un gran equipo y el grupo es el que determina que estemos en semifinales”, aseguró en una rueda de prensa en la que dejó respuestas cortas.

Pedri augura que el duelo ante Italia tendrá una zona clave en el campo, la pelea por la posesión en el centro del terreno: “Los dos equipos tienen un gran medio del campo, mucho potencial y calidad. Va a ser un partido muy disputado en esa zona y se lo va a llevar el que cometa menos errores”.

El verano será intenso para Pedri, que tras la Eurocopa se incorporará a la selección olímpica. Entiende la opinión del Barcelona y la de Pep Guardiola, que no ha dejado acudir a su íntimo amigo Ferran Torres, pero tiene claro su deseo.

“Siempre he dicho que me gusta jugar partidos, es verdad que tiene razón el Barça y Guardiola, son muchos partidos, pero lo que me gusta es jugar al fútbol”, sentenció.

Con información de EFE.

