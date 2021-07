Neymar sobre Roberto Tobar: “No puede ser árbitro de semifinales de la Copa América

Tras el encuentro entre las selecciones de Perú y Brasil por la Copa América 2021, el árbitro principal del cotejo, Roberto Tobar, viene siendo objeto de críticas de parte de futbolistas que señalan haber sido insultados y maltratados por él . Uno de ellos fue el número ’10′ brasileño, Neymar.

“Es una falta de respeto a todos los jugadores. Es muy arrogante (...) No es normal. No puede ser árbitro de semifinales de la Copa América ”, dijo Neymar en sus declaraciones postpartido.

La queja del atacante carioca se suma a la de diversos jugadores de la selección peruana, quienes también acusaron un maltrato verbal de parte del árbitro.

“Que nos asignen un arbitro así un día antes de un partido tan decisivo me parece impertinente y más aún para que nos humille e insulte dentro del campo”, escribió Renato Tapia en su cuenta de Twitter.

Por su parte, Pedro Gallese declaró al término del partido: “No nos cobraron un penal y tampoco se le podía decir algo al árbitro porque insultaba a los compañeros ”.

El entrenador de Perú, Ricardo Gareca, también se refirió a la forma en que Roberto Tobar se dirigía a los futbolistas: “Los árbitros están para calmar a los jugadores, no para agredirlos o tratarlos mal. Tiene que haber una mejora en el trato hacia los futbolistas. Me informan que hoy no hubo eso. No es un tema menor”, acotó en conferencia de prensa.

