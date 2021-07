Perú vs. Brasil se enfrentan este lunes 5 de julio a las 6.00 p. m. (hora peruana) en el Estadio Estadio Olímpico Nilton Santos (Río de Janeiro). En la previa, el periodista argentino Martín Liberman acompañado de Julio César Uribe, José ‘Chemo’ del Solar y Franco Navarro, reconoció que se equivocó sobre el futuro del entrenador de la selección nacional, Ricardo Gareca.

“ Tengo que reconocer y hacer un mea culpa que, tras el Mundial de Rusia, pensé que Ricardo Gareca ya no tenía que hacer nada más en Perú , porque me parecía que después de llevarlo al Mundial, qué más”, sostuvo el comunicador argentino en una charla que transmitió en su canal de YouTube.

Liberman consideró que, después del Mundial 2018, Ricardo Gareca no debería continuar como entrenador de la selección peruana. Según dijo, porque ya habría cumplido el principal objetivo.

“ El propio ‘Flaco’ me demuestra que estaba equivocado, que llegó a dos semifinales de Copa América seguidas . Entonces como entrenador advirtió algo para quedarse, sino hubiera visto que no había algo no se tiraba a la pileta. Asume continuar porque al final del camino vislumbraba que había un plantel para seguir”, apuntó el periodista.

Perú vs. Brasil por la semifinal

A minutos del Perú vs. Brasil se guarda un gran hermetismo en la interna de la Bicolor sobre el posible once titular que enviará Ricardo Gareca ante la Verdeamarela. El esquema tendrá que variar por la ausencia de André Carrillo, quien salió expulsado tras acumular dos amarillas ante la selección de Paraguay.

Entre los posibles remplazantes de la ‘Culebra’ se encuentra Raziel García y Wilder Cartagena, quienes irán de punta para acompañar a Gianluca Lapadula.

