Griezmann y Dembélé se explican tras ser acusados de racistas

Antoine Griezmann y Ousmane Dembélé reaccionaron este lunes en redes sociales a la polémica por un vídeo grabado por el propio Dembélé en el que hace comentarios sobre unos trabajadores asiáticos de un hotel, lo que les ha valido acusaciones de racismo que los jugadores franceses del Barcelona rechazan.

Los internautas criticaron la actuación de los futbolistas que han tratado de explicarse este lunes 5 de julio del 2021.

“Siempre he estado comprometido contra toda forma de discriminación. Desde hace varios días algunas personas me hacen pasar por un hombre que no soy. Rechazo con firmeza las acusaciones contra mi y lamento si pude ofender a mis amigos japoneses”, escribió Griezmann en su cuenta oficial de Twitter.

Por su parte, Dembélé publicó un mensaje en Instagram aclarando que las imágenes que están circulando datan de 2019 y que, aunque la escena tuvo lugar en Japón, “podría haber sido en cualquier otro sitio del planeta” que él “habría utilizado las mismas expresiones”.

“No era contra ninguna comunidad. A veces uso este tipo de expresiones en privado, con amigos, sin importar su origen. Este vídeo es ahora público. Entiendo que haya podido herir a las personas presentes en esa imagen y por ello les presento mis más sinceras disculpas”, posteó el delantero del FC Barcelona.

Con información de EFE

