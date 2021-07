Gareca tras eliminación de Perú en Copa América: “El gran objetivo es volver al Mundial”

Ricardo Gareca no pudo alcanzar su segunda final consecutiva de una Copa América con la selección peruana al caer eliminado ante Brasil por 1-0 en las semifinales. Para el ‘Tigre’, sin embargo, llegar hasta esta instancia con el equipo representa una experiencia muy valiosa de cara a lo que se viene por las Eliminatorias Qatar 2022.

“El gran objetivo nuestro es volver a estar en un Mundial. La Copa América sirve para que la gente joven tenga este roce internacional con jugadores de altísimo nivel. Es un crecimiento. Por eso es rescatable esta participación y haber llegado a semifinales”, manifestó el entrenador en conferencia de prensa.

Uno de los aspectos que resaltó Gareca es el balance que pudo encontrar para que el rendimiento del plantel no se vea muy afectado por ciertas bajas, como las de Paolo Guerrero y Luis Advíncula en toda la Copa, o la de André Carrillo en las ‘semis’, por citar un par de ejemplos.

“El funcionamiento no se resiente independientemente de algunas ausencias importantes y eso es rescatable. Aunque sabemos que hay muchas cosas para mejorar en un futuro, estamos con optimismo”, agregó el técnico.

Gareca valoró la oportunidad que significó la Copa América para que sus dirigidos ganen roce. Foto: EFE

Gareca cuestiona al árbitro del Perú vs. Brasil

En otro momento de su discurso, el seleccionador reveló que sus dirigidos le transmitieron su incomodidad por el comportamiento del árbitro Roberto Tobar, quien “insultaba y humillaba a los jugadores”, según palabras de los futbolistas.

“Nunca hablo de los árbitros. No voy a decir nada que tenga que ver con sus decisiones, pero (creo) que hay que tener cuidado en el trato hacia los jugadores. Los árbitros están para calmarlos dentro del campo de juego, no para agredirlos, no para tratarlos mal, sino para contenerlos”, sostuvo Gareca.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.