VER Peñarol vs. Nacional EN VIVO protagonizarán una edición más del clásico uruguayo este domingo 4 de julio desde las 2.00 p. m. (hora peruana), por la novena jornada del Torneo Apertura 2021 en el Gran Parque Central. Este apasionante encuentro contará con TRANSMISIÓN EN DIRECTO de VTV+ y VTV+ Uruguay, mientras que la web de La República Deportes te llevará el minuto a minuto vía streaming online .

Nacional buscará defender su primer lugar ante su clásico rival, Peñarol, que puede alcanzar el liderato si obtiene un triunfo en calidad de visita.

Hasta este momento, el Bolso tiene un total de 17 puntos tras ocho fechas jugadas, mientras que el Carbonero está en la sexta casilla con 14 unidades.

Peñarol vs. Nacional: cuándo, dónde y a qué hora juegan

El encuentro entre Peñarol vs. Nacional se llevará a cabo este domingo 4 de julio desde las 2.00 p. m. (hora peruana) en el Gran Parque Central.

México: 2.00 p. m.

Perú: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

Colombia: 2.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Chile: 3.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

¿En qué canal ver Peñarol vs. Nacional?

El encargado de transmitir el clásico uruguayo entre Peñarol vs. Nacional será VTV+ y VTV Uruguay para la región charrúa, mientras que GolTV lo hará para Latinoamérica.

¿Qué canal es VTV+?

Satélite

DirecTV: canal 661 y 1661

Cablevisión: canal 708.

Cable

Nuevo Siglo: cable 405 y 425

TCC: canal 405 y 425

Telecable: canal 99 y 114.

¿Qué canal es VTV en DirecTV?

VTV (URU) disponible en el canal DIRECTV 184.

¿Dónde ver Peñarol vs. Nacional en internet?

Si no tienes las herramientas para sintonizar el Peñarol vs. Nacional EN DIRECTO, no te preocupes, la web de La República Deportes te llevará el minuto a minuto del clásico uruguayo por la novena jornada del Torneo Apertura 2021.

