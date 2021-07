Perú logró el pase a semifinales de la Copa América 2021 tras vencer en la tanda de penales a Paraguay. En esa dramática ejecución, sobre Miguel Trauco cayó la responsabilidad de patear el último disparo. Felizmente el lateral izquierdo venció al golero rival y, por ello, el elenco incaico enfrentará a Brasil. Sin embargo, entre los planes de Ricardo Gareca no estaba el jugador de Saint Étienne como uno de los lanzadores.

Según el mismo defensa, el DT argentino no lo tenía en su lista de pateadores, pues sentía que le ‘había perdido la confianza’ tras errar desde el punto blanco años atrás.

“No, yo sabía que no iba a estar por lo que pasó en la Copa América Centenario, justo cuartos de final ante Colombia. Entonces, ya el ‘profe’ no me tenía fe. Es más, yo vi el sexto penal, cuando falló Cueva, y el ‘profe’ gritó para que patee Santamaría. Pero entre nosotros habíamos quedado que iba yo. Estábamos en eso, no voy a negar que estaba nervioso por tantas cosas que se me vienen a la cabeza, el último penal con la selección y todo eso. Es difícil pero son cosas que uno tiene que afrontar”, confesó Trauco en FPF Play.

Perú vs. Brasil: Gareca reveló si el equipo se prepara para una tanda de penales

Para el estratega argentino, la práctica para una posible definición por penales no era lo más importante, ya que no estaba integrada en su plan de preparación.

“El problema, antes que nada, es que a los jugadores hay que dejarlos recuperar. Como cuerpo técnico, lo que necesitamos es que los jugadores lleguen bien para el día del partido. Entonces, independientemente de todo eso, que vemos como importante el hecho de patear penales, en esta suma de cosas importantes también está la parte táctica, la estrategia, los penales, practicar tantas cosas que uno necesita practicar”, dijo el ‘Tigre’.

De esta manera, para Gareca y su comando técnico, la “recuperación del jugador” es mucho más importante “que todo lo demás”.

