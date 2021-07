Peñarol vs. Nacional EN VIVO se enfrentan este domingo 4 de julio en el clásico del fútbol uruguayo por la fecha 9 del Torneo Apertura. La transmisión de este partido, que se jugará en el Gran Parque Central, estará a cargo de VTV y VTV Plus a partir de las 4.00 p. m. (hora de Uruguay) y vía Gol TV a las 2.00 p. m. (horario peruano). La cobertura ONLINE de este cotejo la podrás seguir vía La República Deportes, con las alineaciones confirmadas de ambos equipos, el relato minuto a minuto de las mejores jugadas y el marcador actualizado con videos de los goles.

Peñarol vs Nacional: ficha del partido

Partido Peñarol vs. Nacional ¿Cuándo juegan? Domingo 4 de julio ¿A qué hora? 2.00 p. m. (Perú), 4.00 p. m. (Uruguay) ¿Dónde? Gran Parque Central ¿En qué canal? VTV, VTV Plus, Gol TV

¿A qué hora juegan Peñarol vs. Nacional?

Uruguay: 4.00 p. m.

Colombia: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

México: 2.00 p. m.

Perú: 2.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Chile: 3.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 3.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

Peñarol tendrá la gran chance de igualar en la punta a su archirrival Nacional cuando lo visite por una nueva edición del clásico, por la jornada 9 del Torneo Apertura. Esta será la segunda vez que ambos clubes se midan este 2021 (la primera fue un empate sin goles en febrero).

El Manya llega al cotejo luego de un empate 1-1 con Villa Española en la última fecha. Por su parte, el Bolso también igualó por el mismo marcador con Rentistas. Además de este clásico, ambos clubes disputarán otros dos en julio, correspondientes a los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Peñarol vs Nacional: alineaciones probables

Peñarol: Kevin Dawson; Juan Acosta, Gary Kagelmacher, Fabricio Formiliano y Joaquín Piquerez; Jesús Trindade y Walter Gargano; Agustín Canobbio, Pablo Ceppelini y Cristian Olivera y Agustín Álvarez Martínez.

Nacional: Martín Rodríguez; Mathías Laborda, Guzmán Corujo, Nicolás Marichal, Christian Almeida; Gabriel Neves, Facundo Píriz; Alfonso Trezza, Maximiliano Cantera, Gonzalo Vega; Gonzalo Bergessio.

¿Qué canal transmite Peñarol vs. Nacional?

Para territorio uruguayo, la transmisión del clásico uruguayo Peñarol vs. Nacional estará a cargo de VTV y VTV Plus. En el resto de Latinoamérica, el partido se podrá ver por la señal de Gol TV.

¿Dónde ver Peñarol vs. Nacional vía VTV?

DirecTV (Sudamérica): canal 788 (SD)

DirecTV: canal 184 (SD) y 1184 (HD)

Multiseñal Digital: canal 254 (SD)

Telecable: canal 17 (Analógico), 111 (Digital) y 321 (HD)

Lascano TV Digital HD: canal 11 (analógico), 136 (digital) y 1026 (HD).

¿Cómo ver Peñarol vs. Nacional por VTV Plus?

DirecTV (Argentina y Chile): canal 789 (SD)

DirecTV: canal 661 (SD) y 1661 (HD)

Cablevisión: canal 708 (HD)

Nuevo Siglo: canal 425 (HD)

TCC: canal 425 (HD)

Cablevisión 33: canal 646 (SD)

Del Faro TV Cable: canal 99 (analógico), 341 (digital) y 863 (HD).

¿En qué canal ver Peñarol vs. Nacional por Gol TV?

Argentina: canal 120 (Supercanal)

Bolivia: canal 432 (Tigo satélite), canal 59 (Cotas), canal 516 y 715 (Tigo cable)

Chile: canal 894 (Movistar TV satélite), canal 600 (TuVes), canal 163 y 845 (VTR), canal 196 (Claro TV)

Colombia: canal 311 (Click HD), canal 26 (Conexión Digital Express)

Ecuador (diferido): canal 658 y 1658 (DirecTV), canal 95 y 595 (Claro TV), canal 56 (Univisa), canal 125 (Etapa), canal 211 y 743 (Grupo TV Cable), canal 57 (Servicable)

Paraguay: canal 432 (Tigo), canal 125 (TuVes), canal 67 (Claro TV), canal 506 y 1506 (Personal),

Perú: canal 489 y 894 (Movistar TV satélite), canal 510 y 747 (Movistar TV cable), canal 41 (Star Globalcom)

Venezuela: canal 119 (Inter).

¿Cómo ver ONLINE Peñarol vs. Nacional?

Si no quieres perderte el duelo Peñarol vs. Nacional por internet, puedes sintonizar Gol TV Play, servicio de streaming de Gol TV que pone a tu disposición toda la programación de este canal deportivo. En caso de que no tengas acceso al mismo, puedes mantenerte informado del minuto a minuto a través de La República Deportes.

Peñarol vs. Nacional: últimos clásicos

Peñarol 0-0 Nacional | 03.02.21

Peñarol 3-2 Nacional | 13.12.20

Nacional 1-1 Peñarol | 09.08.20

Nacional 1-0 Peñarol | 15.12.19

Peñarol 0-2 Nacional | 11.12.19.

¿Dónde se juega Peñarol vs. Nacional?

Este partido se disputará en el Gran Parque Central, estadio ubicado en la ciudad de Montevideo, propiedad del Club Nacional de Football.

