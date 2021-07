Brasil se enfrentará a Perú por cuartos de final de la Copa América 2021 este domingo en el Olímpico Nilton Santos de Río de Janeiro. La Canarinha llega a este partido con el amplio cartel de favorito, sobre todo, porque ya le ganó en la fase de grupos. Sin embargo, algunos jugadores no podrán estar en este importante duelo.

El conjunto que dirige Tite venció 1-0 a Chile con gol de Lucas Paquetá en los cuartos de final disputado en el mismo estadio. Sin embargo, el equipo terminó con un futbolista menos: Gabriel Jesus, quien fue expulsado por hacer una falta delincuencial a Eugenio Mena a los 48′ minutos del segundo tiempo.

La selección brasileña terminó primero de su grupo en la Copa América 2021. Foto: AFP

El delantero de Manchester City es la baja del Scratch para el choque con la selección peruana y no se sabe si le darán más de una fecha. Su reemplazo aún no está definido y todo indica que será Roberto Firmino , quien no jugó ante la Roja. Junto a Neymar y Richarlison conformarían el tridente ofensivo.

No obstante, uno que puede entrar al once inicial es Everton Ribeiro, aunque Paquetá se ha ganado un lugar en el equipo por sus actuaciones; incluso fue titular en dos cotejos con Brasil. Casemiro y Fred —titulares absolutos para Tite— completarían el mediocampo de los pentacampeones.

El último encuentro entre ambas selecciones, la victoria fue para Brasil, pero ahora el resultado puede cambiar. Foto: EFE

Alex Sandro continúa entre algodones, ya que tiene una lesión en el muslo y todo parece indicar que no podrá jugar las semifinales con la Blanquirroja; Renan Lodi tomará su lugar por la banda izquierda. En la saga defensiva estarán Thiago Silva y Marquinhos; y Ederson continuará bajo los tres palos.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.