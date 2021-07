Ucrania vs. Inglaterra EN VIVO se enfrentan este sábado 3 de julio por los cuartos de final de la Eurocopa 2021. Este partido se disputará en el Estadio Olímpico de Roma a partir de las 2.00 p. m. (hora peruana) con transmisión a cargo de DirecTV Sports. La cobertura ONLINE del encuentro, con alineaciones confirmadas, relato minuto a minuto de las mejores jugadas y videos de los goles, la podrás seguir en La República Deportes.

Ucrania vs. Inglaterra: ficha del partido

Partido Ucrania vs. Inglaterra ¿Cuándo juegan? Sábado 3 de julio ¿A qué hora? 2.00 p. m. (Perú) ¿Dónde? Estadio Olímpico de Roma ¿En qué canal? DirecTV Sports

Ucrania vs. Inglaterra: ¿a qué hora juegan?

Costa Rica: 1.00 p. m.

Colombia: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

México: 2.00 p. m.

Perú: 2.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Chile: 3.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 3.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

El partido por cuartos de final de la Eurocopa 2021 contra la selección inglesa será un verdadero hito para la selección ucraniana. Por primera vez en la historia, el conjunto eslavo disputará esta fase del torneo continental, a la cual accedió luego de una inolvidable llave de octavos ante Suecia.

Los dirigidos por Andriy Shevchenko sufrieron sobremanera contra la escuadra nórdica, que llevó hasta el último minuto del tiempo suplementario un empate 1-1. Cuando parecía que todo se decidiría en los penales, Artem Dovbyk se erigió como el héroe con un tanto de cabeza que le dio la victoria a su equipo.

En el caso del combinado británico, en cambio, el pleito frente a Alemania se resolvió en los 90 minuto gracias a los goles de Raheem Sterling y Harry Kane en Wembley. La selección de los Tres Leones sometió sin discusión a los germanos y sigue en camino con la ilusión puesta en ganar un título que todavía le es esquivo.

Ucrania e Inglaterra solo registran un cruce previo por Eurocopa. En el 2012, los ingleses se impusieron por la mínima en la fase de grupos con tanto del histórico Wayne Rooney.

Ucrania vs. Inglaterra: alineaciones probables

Ucrania: Bushchan, Kryvtsov, Sydorchuk, Stepanenko, Yarmolenko, Yaremchuk, Shaparenko, Zabarnyi, Zinchenko, Karavaev, Matviyenko.

DT: Andriy Shevchenko.

Inglaterra: Pickford, Shaw, Maguire, Stones, Walker, Rise, Phillips, Sterling, Saka, Grealish, Kane.

DT: Gareth Southgate.

Estadio: Olímpico de Roma.

¿Qué canal transmite Ucrania vs. Inglaterra?

Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Play Deportes, TNT Sports.

Bolivia: Tigo Sports Bolivia.

Brasil: Canais Globo, NOW NET e Claro, SporTV.

Chile: Estadio TNT Sports, DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Chile, TNT Sports Go.

Colombia: Win Sports Online, DIRECTV Sports Colombia, DIRECTV Play Deportes, Win Sports+.

Costa Rica: Repretel Canal 6, Sky HD.

Ecuador: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Ecuador.

México: Sky HD, Canal 5 Televisa, TUDN En Vivo, Blue To Go Video Everywhere, Blim TV, TUDN.

Paraguay: Tigo Sports Paraguay.

Perú: DIRECTV Sports Peru, DIRECTV Play Deportes.

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Play Deportes.

Venezuela: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Venezuela.

Estados Unidos: SiriusXM FC, ESPN+, TUDN Radio, Univision, TUDN USA, TUDN.com, Univision NOW, ABC App, TUDN App, ESPN3, ABC.

España: TeleCinco Espana, Mitele Plus..

¿Dónde sintonizar DirecTV Sports para ver Ucrania vs. Inglaterra?

Argentina: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Chile: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Colombia: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Ecuador: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Perú: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Uruguay: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K).

¿Cómo ver Ucrania vs. Inglaterra ONLINE?

Si quieres seguir el partido Ucrania vs. Inglaterra por internet, puedes hacerlo a través de DirecTV GO, servicio de streaming de DirecTV que incluye el canal DirecTV Sports como parte de su programación. En caso no tengas acceso al mismo, puedes mantenerte informado a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Cómo ver gratis Ucrania vs. Inglaterra vía DirecTV Sports?

En caso de que quieras ver de forma gratuita el partido Ucrania vs. Inglaterra, la transmisión está disponible sin costo alguno vía DirecTV Sports App y en la página web directvsports.com. Para acceder a ella, solo debes seleccionar el duelo, registrarte con una cuenta de correo electrónico o desde tu perfil de Facebook y podrás disfrutar de la señal EN DIRECTO.

¿Dónde juegan Ucrania vs. Inglaterra?

El escenario de este partido será el Estadio Olímpico de Roma, recinto deportivo empleado por la selección italiana como sede para sus juegos en condición de local.

Ucrania vs. Inglaterra, últimos enfrentamientos

Ucrania 0-0 Inglaterra | 10.09.13

Inglaterra 1-1 Ucrania | 11.09.12

Inglaterra 1-0 Ucrania | 19.06.12.

Ucrania, últimos partidos

Suecia 1-1 Ucrania | 29.06.21

Ucrania 0-1 Austria | 21.06.21

Ucrania 2-1 Macedonia del Norte | 17.06.21.

Inglaterra, últimos partidos

Inglaterra 2-0 Alemania | 29.06.21

República Checa 0-1 Inglaterra | 22.06.21

Inglaterra 0-0 Escocia | 18.06.21.

