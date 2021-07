Sigue el Ecuador vs. Argentina EN VIVO y EN DIRECTO por los cuartos de final de la Copa América 2021. El duelo entre la Tri y los Albicelestes se desarrollará este sábado 3 de julio en el Estadio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira desde las 8.00 p. m. (hora peruana), y contará con TRANSMISIÓN EN DIRECTO de TC Televisión para la región de Ecuador.

Si no tienes las herramientas para seguir el Ecuador vs. Argentina no te preocupes, la web de La República Deportes te llevará todas las incidencias de este apasionante encuentro por la Copa América 2021.

Ecuador vs. Argentina: cuándo y a qué hora juegan por Copa América

El partido entre Ecuador vs. Argentina se llevará a cabo este sábado 3 de julio desde las 8.00 p. m. (hora peruana) en el Estadio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira, en Goiania.

México: 8.00 p. m.

Perú: 8.00 p. m.

Ecuador: 8.00 p. m.

Colombia: 8.00 p. m.

Bolivia: 9.00 p. m.

Venezuela: 9.00 p. m.

Chile: 9.00 p. m.

Paraguay: 9.00 p. m.

Argentina: 10.00 p. m.

Uruguay: 10.00 p. m.

Brasil: 10.00 p. m.

En qué canal ver Ecuador vs. Argentina por la Copa América

El canal encargado de transmitir el Ecuador vs. Argentina EN DIRECTO será TC Televisión para la región de Ecuador. A continuación te mostramos la parrilla de canales de acuerdo a tu región.

Argentina: Canal 7 TV Publica, DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Play Deportes, TyC Sports Play, TyC Sports Argentina

Bolivia: Tigo Sports Bolivia

Brasil: NOW NET e Claro, ESPN Brasil, GUIGO

Chile: stadio TNT Sports, TNT Sports HD, TNT Sports Go, DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Play Deportes

Colombia: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Colombia

Ecuador: TC Television, DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Play Deportes

Paraguay: Tigo Sports Paraguay

Perú: DIRECTV Sports Peru, DIRECTV Play Deportes

Uruguay: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Uruguay

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DIRECTV Play Deportes.

¿Cómo ver Ecuador vs. Argentina en TC Televisión EN VIVO?

Terrestre

DirecTV: canal 181 (SD), canal 1181 (HD)

CNT TV: canal 10 (SD)

Claro TV: canal 10 (SD), canal 510 (HD)

Grupo TV: canal 10 (SD).

Cable

Claro TV: canal 10 (SD)

Cable Familia: canal 6 (SD)

Alfa TV: canal 10 (SD).

¿Quién es el árbitro del Ecuador vs. Argentina?

El encargado de impartir justicia en el Ecuador vs. Argentina por los cuartos de final de la Copa América 2021 será el brasileño Wilton Sampaio, mientras que Danilo Manis y Bruno Pires serán sus acompañantes. Por otro lado, el peruano Víctor Carrillo será el cuarto árbitro y Wagner Reway estará a cargo del VAR.

Ecuador vs. Argentina: posibles alineaciones por Copa América

Ecuador: Hernán Galíndez - Ángelo Preciado, Robert Arboleda, Luis León, Pervis Estupiñán (o Mario Pineida) - Moisés Caicedo, Sebastián Méndez, Ángel Mena, Ayrton Preciado - Énner Valencia y Michael Estrada. DT: Gustavo Alfaro.

Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso; Lionel Messi, Nicolás Domínguez y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.