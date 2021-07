La Eurocopa 2021 va entrando en la recta final y solo cuatro selecciones siguen en la pelea por el título del ‘Viejo Continente’. Los elencos de España, Italia, Dinamarca e Inglaterra conforman las llaves de semifinales. Estos partidos irán por la señal de DirecTV Sports, en Latinoamérica.

Los equipos que salgan victoriosos chocarán en la gran final que se disputará en el Estadio Wembley, ubicado en la ciudad de Londres (Inglaterra).

A continuación, te compartimos la programación completa de los partidos de semifinales de la Eurocopa 2021.

Semifinales de la Eurocopa 2021

Partido Fecha Hora * Lugar Italia vs. España Martes 6 de julio 2.00 p. m. Estadio Wembley Dinamarca vs. Inglaterra Miércoles 7 de julio 2.00 p. m. Estadio Wembley

*Horarios de Perú.

¿Dónde ver la Eurocopa 2021 en vivo?

Perú: América TV, DIRECTV Sports Perú, América TVGO, DIRECTV Play Deportes.

América TV, DIRECTV Sports Perú, América TVGO, DIRECTV Play Deportes. México: Sky HD, Canal 5, TUDN, TUDN En Vivo, Blim TV, Blue To Go Video Everywhere.

Costa Rica: Sky HD, Repretel Canal 6, Repretel En Vivo.

Colombia: Win Sports, Win Sports +, Win Sports Online, DIRECTV Sports Colombia, DIRECTV Play Deportes.

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Play Deportes.

Estados Unidos: PrendeTV, ESPN, ESPN +, SiriusXM FC, TUDN Radio, TUDN App.

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DIRECTV Play Deportes.

Bolivia: Tigo Sports Bolivia.

Paraguay: Tigo Sports +.

Chile: TNT Sports HD, TNT Sports 2, TNT Sports 3, DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Play Deportes, TNT Sports Go, Estadio TNT Sports.

Brasil: Canais Globo, SporTV, NOW NET e Claro.

Argentina: TNT Sports, DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Play Deportes.

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Play Deportes.

España: Cuatro, Mitele Plus.

República Checa: CT Sport.

Dinamarca: DR1, dr.dk, Viaplay Denmark.

¿Cómo ver la Eurocopa 2021 por internet?

Los canales con derechos de transmisión en cada país también ofrecen los encuentros por sus plataformas de streaming. Así, DirecTV Sports tiene a DirecTV GO, Sky Sports a Blue To Go y los canales de Mediaset (Cuatro, Telecinco) a Mitele.

