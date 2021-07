La Eurocopa 2021 trae este sábado 3 de julio otros dos electrizantes partidos para concluir la fase de cuartos de final: Inglaterra vs. Ucrania y Dinamarca vs. República Checa. Las mejores selecciones del Viejo Continente tienen la consigna de ganar o deberán volver a casa.

En el primer turno, checos y daneses protagonizarán un duelo entre dos de las grandes revelaciones del torneo europeo. Luego, el elenco de Pickford, Kane y Sterling chocará contra una Ucrania aguerrida que quiere seguir haciendo historia.

Revisa a continuación todos los detalles de estos apasionantes duelos, que podrás seguir minuto a minuto con La República Deportes.

Partidos de hoy Eurocopa 2021

Fecha Hora Partido Estadio 3/7 11.00 a. m. Dinamarca vs. República Checa Olímpico de Bakú 3/7 2.00 p. m. Inglaterra vs. Ucrania Olímpico de Roma

*Horarios de Perú.

¿Cómo llegan Inglaterra vs. Ucrania?

Inglaterra viene de eliminar 2-0 a Alemania, uno de los que eran favoritos para alzarse con el título, en el partido de octavos de final disputado en Wembley. Hasta el momento, los Three Lions están invictos, ya que fueron primeros en su grupo con 2 triunfos y 1 empate.

Del otro lado, Ucrania viene de dejar en el camino a una Suecia que le peleó el partido hasta el final, pero a la que terminó venciéndola por 2-1 en las postrimerías de la prórroga. Los dirigidos por Andriy Shevchenko terminaron terceros en su grupo, con 2 derrotas y 1 victoria.

Ucrania quiere seguir haciendo historia e Inglaterra tiene el titulo de la Eurocopa como trofeo pendiente. Foto: composición/EFE

¿Cómo llegan Dinamarca vs. República Checa?

Los daneses dieron un gran golpe en octavos al dejar atrás con un 4-0 a la Gales de Ramsay y Bale. En el grupo B, acabaron segundos, con 2 derrotas y 1 triunfo sobre Rusia en el último juego de la fase preliminar.

Por su parte, República Checa viene de enviar a casa a Países Bajos, uno de los grandes candidatos al título, con un 2-0 también por octavos. Liderados en ataque por Patrik Schick, clasificaron allí como uno de los mejores terceros en la fase de grupos.

República Checa no ha ganado nunca la Eurocopa, mientras que Dinamarca lo hizo una vez. Foto: composición/EFE

¿Dónde ver Inglaterra vs. Ucrania en vivo?

Perú: DIRECTV Sports Perú, DIRECTV Play Deportes

DIRECTV Sports Perú, DIRECTV Play Deportes México: Sky HD, Canal 5, TUDN, TUDN En Vivo, Blim TV, Blue To Go Video Everywhere

Costa Rica: Sky HD, Repretel Canal 6, Repretel En Vivo

Colombia: Win Sports +, Win Sports Online, DIRECTV Sports Colombia, DIRECTV Play Deportes

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Play Deportes

Estados Unidos: PrendeTV, ESPN, ESPN +, SiriusXM FC, TUDN Radio, TUDN App

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DIRECTV Play Deportes

Bolivia: Bolivisión, Tigo Sports Bolivia

Paraguay: La Tele, Tigo Sports +

Chile: DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Play Deportes

Brasil: Canais Globo, SporTV, NOW NET e Claro

Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Play Deportes

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Play Deportes

España: TeleCinco España, Mitele Plus

Reino Unido: BBC One, BBC Sport Web, BBC iPlayer.

¿Dónde ver Dinamarca vs. República Checa en vivo?

Perú: América TV, DIRECTV Sports Perú, América TVGO, DIRECTV Play Deportes

América TV, DIRECTV Sports Perú, América TVGO, DIRECTV Play Deportes México: Sky HD, Canal 5, TUDN, TUDN En Vivo, Blim TV, Blue To Go Video Everywhere

Costa Rica: Sky HD, Repretel Canal 6, Repretel En Vivo

Colombia: Win Sports, Win Sports +, Win Sports Online, DIRECTV Sports Colombia, DIRECTV Play Deportes

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Play Deportes

Estados Unidos: PrendeTV, ESPN, ESPN +, SiriusXM FC, TUDN Radio, TUDN App

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DIRECTV Play Deportes

Bolivia: Tigo Sports Bolivia

Paraguay: Tigo Sports +

Chile: TNT Sports HD, TNT Sports 2, TNT Sports 3, DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Play Deportes, TNT Sports Go, Estadio TNT Sports

Brasil: Canais Globo, SporTV, NOW NET e Claro

Argentina: TNT Sports, DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Play Deportes

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Play Deportes

España: Cuatro, Mitele Plus

República Checa: CT Sport

Dinamarca: DR1, dr.dk, Viaplay Denmark.

Posibles alineaciones de Dinamarca y República Checa

Dinamarca : Schmeichel, Wass, Kjær, Christensen, Vestergaard, Maehle, Delaney, Hojbjerg, Braithwaite, Poulsen o Dolberg y Damsgaard. DT: Kasper Hjulmand.

: Schmeichel, Wass, Kjær, Christensen, Vestergaard, Maehle, Delaney, Hojbjerg, Braithwaite, Poulsen o Dolberg y Damsgaard. DT: Kasper Hjulmand. República Checa: Vaclík, Coifal, Celustka, Kalas, Boril, Soucek, Holes, Masopust, Darida o Barak, Sevcik y Schick. DT: Jaroslav Šilhavý.

¿Cómo ver la Eurocopa 2021 por Internet?

Los canales con derechos de transmisión en cada país también ofrecen los encuentros por sus plataformas de streaming. Así, DirecTV Sports tiene a DirecTV GO, Sky Sports a Blue To Go y los canales de Mediaset (Cuatro, Telecinco) a Mitele.

Asimismo, La República Deportes te llevará la cobertura online del minuto a minuto y los momentos más destacados de ambos partidos.

