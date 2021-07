La Eurocopa 2021 EN VIVO cierra sus cuartos de final este sábado 3 de julio. Dinamarca vs. República Checa e Inglaterra vs. Ucrania son los dos partidos de la jornada y prometen regalarnos muchas emociones a medida que nos acercamos a la final en Wembley.

Daneses y checos protagonizan el primer enfrentamiento con la esperanza de recuperar el protagonismo europeo que alcanzaron en los años 90. Más tarde, una de las grandes favoritas, Inglaterra, se mide con una Ucrania sorprendente.

¿Quieres sabes a qué hora, dónde y cómo seguir estos duelos? Aquí te lo explicamos. La República Deportes te traerá toda la información en directo sobre esta gran jornada de fútbol.

Partidos y horarios Eurocopa 2021

Este sábado 3 de junio se completa la ronda de cuartos de final de la Eurocopa 2021 con dos partidos:

Fecha Hora Partido Estadio 3/7 11.00 a. m. Dinamarca vs. República Checa Olímpico de Bakú 3/7 2.00 p. m. Inglaterra vs. Ucrania Olímpico de Roma

*Horarios de Perú.

Previa Dinamarca vs. República Checa

República Checa sorprendió al eliminar a los Países Bajos con un 2-0 en octavos de final. La gran figura del elenco comandado por Jaroslav Silhavy es Patrik Schick, uno de los goleadores del torneo con cuatro tantos. Esta tarde, sin embargo, el capitán Vladimír Darida es duda por sus molestias físicas.

Del otro lado, la Dinamita Roja clasificó a cuartos con una contundente goleada 4-0 sobre Gales. El conjunto que incluye a figuras como Poulsen o Braithwaite aspira a un nuevo campeonato tras el obtenido en 1992. El DT Kasper Hjulmand espera la recuperación de jugadores como Simon Kjær.

Dolberg anotó un doblete y Maehle selló la goleada de Dinamarca sobre Gales. Foto: EFE

Previa Inglaterra vs. Ucrania

Inglaterra clasificó a cuartos con su victoria 2-0 sobre Alemania en Wembley, en la cual sus delanteros estrella Sterling y Kane pusieron los tantos. Pero su otra gran arma es Jordan Pickford, el arquero del Everton de gran actuación en aquel juego. Los three lions quieren su primer título tras una sequía de 55 años.

Al frente, tienen a una Ucrania que venció a Suecia en la agonía de un choque que fue hasta la prórroga. Malinovsky, Yarmolenko y Yaremchuk son algunas de las principales piezas de la escuadra comandada por Andriy Shevchenko. El cuadro amarillo y azul se encuentran por primera vez en los cuartos de final del torneo continental.

Inglaterra no ha recibido goles en esta Eurocopa. Foto: EFE

Dinamarca vs. República Checa por TV EN VIVO

Perú: América TV, DIRECTV Sports Perú, América TVGO, DIRECTV Play Deportes

América TV, DIRECTV Sports Perú, América TVGO, DIRECTV Play Deportes México: Sky HD, Canal 5, TUDN, TUDN En Vivo, Blim TV, Blue To Go Video Everywhere

Costa Rica: Sky HD, Repretel Canal 6, Repretel En Vivo

Colombia: Win Sports, Win Sports +, Win Sports Online, DIRECTV Sports Colombia, DIRECTV Play Deportes

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Play Deportes

Estados Unidos: PrendeTV, ESPN, ESPN +, SiriusXM FC, TUDN Radio, TUDN App

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DIRECTV Play Deportes

Bolivia: Tigo Sports Bolivia

Paraguay: Tigo Sports +

Chile: TNT Sports HD, TNT Sports 2, TNT Sports 3, DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Play Deportes, TNT Sports Go, Estadio TNT Sports

Brasil: Canais Globo, SporTV, NOW NET e Claro

Argentina: TNT Sports, DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Play Deportes

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Play Deportes

España: Cuatro, Mitele Plus

República Checa: CT Sport

Dinamarca: DR1, dr.dk, Viaplay Denmark.

Inglaterra vs. Ucrania por TV EN VIVO

Perú: DIRECTV Sports Perú, DIRECTV Play Deportes

DIRECTV Sports Perú, DIRECTV Play Deportes México: Sky HD, Canal 5, TUDN, TUDN En Vivo, Blim TV, Blue To Go Video Everywhere

Costa Rica: Sky HD, Repretel Canal 6, Repretel En Vivo

Colombia: Win Sports +, Win Sports Online, DIRECTV Sports Colombia, DIRECTV Play Deportes

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Play Deportes

Estados Unidos: PrendeTV, ESPN, ESPN +, SiriusXM FC, TUDN Radio, TUDN App

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DIRECTV Play Deportes

Bolivia: Bolivisión, Tigo Sports Bolivia

Paraguay: La Tele, Tigo Sports +

Chile: DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Play Deportes

Brasil: Canais Globo, SporTV, NOW NET e Claro

Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Play Deportes

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Play Deportes

España: TeleCinco España, Mitele Plus

Reino Unido: BBC One, BBC Sport Web, BBC iPlayer.

Ver la Eurocopa 2021 por Internet

Los canales con derechos de transmisión en cada país también pasan los cotejos a través de sus plataformas de streaming. Es el caso de DirecTV Sports con DirecTV GO, Sky Sports con Blue To Go y los canales de Mediaset (Cuatro, Telecinco) por Mitele.

La República Deportes también te traerá la cobertura online del minuto a minuto y las incidencias más destacadas de ambos compromisos.

