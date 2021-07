¿Cómo y dónde ver Uruguay vs. Colombia EN VIVO? Celestes y cafeteros se enfrentarán este sábado 3 de julio por los cuartos de final de la Copa América 2021 en el Estadio Nacional de Brasilia. La hora pactada para este compromiso será las 5.00 p. m. (Perú) y contará con TRANSMISIÓN EN DIRECTO de DirecTV Sports para toda Sudamérica y DirecTV Play vía streaming online.

Si no tienes estas herramientas para seguir este compromiso por Copa América, no te preocupes porque la web de La República Deportes te llevará el minuto a minuto del Uruguay vs. Colombia EN DIRECTO. Aquí encontrarás la previa, alineaciones confirmadas e incidencias de este encuentro internacional.

Uruguay vs. Colombia: cuándo y a qué hora juegan

El cotejo entre Uruguay vs. Colombia se llevará a cabo este sábado 3 de julio desde las 5.00 p. m. (hora peruana) en el Estadio Nacional de Brasilia, ubicado en Río de Janeiro.

México: 5.00 p. m.

Perú: 5.00 p. m.

Ecuador: 5.00 p. m.

Colombia: 5.00 p. m.

Bolivia: 6.00 p. m.

Venezuela: 6.00 p. m.

Chile: 6.00 p. m.

Paraguay: 6.00 p. m.

Argentina: 7.00 p. m.

Uruguay: 7.00 p. m.

Brasil: 7.00 p. m.

Uruguay vs. Colombia: canales para ver la Copa América

El canal oficial para transmitir el Uruguay vs. Colombia EN DIRECTO será DirecTV Sports para toda Sudamérica, mientras que DirecTV Play lo hará vía streaming online.

Uruguay vs. Colombia: canales en el mundo

Argentina: Canal 7 TV Publica, DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Play Deportes, TyC Sports Play, TyC Sports Argentina.

Bolivia: Tigo Sports Bolivia.

Brasil: NOW NET e Claro, ESPN Brasil, GUIGO.

Chile: Estadio TNT Sports, TNT Sports HD, TNT Sports Go, DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Play Deportes.

Colombia: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Colombia.

Paraguay: Tigo Sports Paraguay.

Perú: DIRECTV Sports Peru, DIRECTV Play Deportes.

Uruguay: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Uruguay.

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DIRECTV Play Deportes.

¿Qué canal es DirecTV Sports en Sudamérica?

Argentina: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Uruguay: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Chile: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Perú: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Colombia: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Ecuador: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K).

¿Cómo puedo activar DirecTV Go en mi Android TV?

Desde tu televisor ingresa a la App Store de Google

Ve a la opción búsqueda y escribe DirecTV Go

Selecciona la opción descargar e instálalo

Abre la app y sigue los pasos de activación que se presentan en la pantalla.

¿Cómo ver DirecTV Go gratis?

Todos los clientes de DIRECTV satelital tienen acceso a DIRECTV GO totalmente gratis. Para acceder entra a www.directvgo.com al utilizar tus credenciales de MiDIRECTV, así podrás comenzar a ver online el contenido inmediatamente. Recuerda que puedes tener DIRECTV GO así seas o no un cliente de DIRECTV satelital.

¿Cómo funciona DirecTV Go?

DIRECTV GO es un servicio de streaming OTT (over-the-top) que ofrece una completa oferta de programación online, incluyendo canales en vivo, contenido on demand, transmisiones deportivas en exclusiva, paquetes premium y el mejor entretenimiento de DIRECTV.

¿Cuánto cobra DirecTV Go en Perú?

La tarifa promocional es de S/ 89 soles mensual por cinco meses. La afiliación al pago automático con tarjeta de crédito deberá mantenerse durante el plazo de vigencia de la promoción. Culminado el periodo promocional, se pagará la tarifa regular de S/ 162 soles (incluye DIRECTV Garantía de S/ 13).

Uruguay vs. Colombia: alineaciones probables

Uruguay: Fernando Muslera; Martín Cáceres, José María Giménez, Diego Godín, Matías Viña; Giovanni González, Lucas Torreira, Rodrigo Bentancur, Nicolás De la Cruz; Luis Suárez y Edinson Cavani. DT: Óscar Washington Tabárez.

Colombia: David Ospina; Stefan Medina, Yerry Mina, Dávinson Sánchez, William Tesillo; Gustavo Cuéllar, Mateus Uribe, Juan Cuadrado, Luis Díaz; Duván Zapata (o Miguel Borja) y Luis Muriel. DT: Reinaldo Rueda.

