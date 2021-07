Davide Lapadula, el hermano de Gianluca que quiere jugar en el fútbol peruano

Gracias a su determinante desempeño con la selección peruana en la Copa América 2021, Gianluca Lapadula se ha ganado el cariño de la afición bicolor; sin embargo, hay otro futbolista con el mismo apellido que tiene el deseo de llegar al fútbol nacional.

Davide Lapadula, el hermano mayor del ‘Bambino’, fue recordado en las redes sociales por las declaraciones que dio hace unos meses, en las que aseguró que le gustaría jugar en algún club el campeonato nacional.

“ No tengo problema con hacer mis papeles al igual que Gianluca. Quiero jugar en algún club en Perú, y por eso lo haría. Me gustaría porque soy un ‘9’ goleador. En Italia me llaman el ‘Bárbaro’ ”, declaró al programa TVX Noticias en noviembre del 2020.

Asimismo, Davide Lapadula negó que en su familia haya inclinaciones por algún equipo de la Liga 1. “Nuestra admiración es solo para la selección peruana”, añadió el atacante de 33 años.

En la actualidad, el hermano de Gianluca es jugador de club Villa Valle de la Serie D del fútbol italiano, pero no tendría inconvenientes para negociar con alguna institución deportiva del país inca siempre y cuando “sea seria” su presencia.

Davide Lapadula es un futbolista profesional que ha pasado por diversos clubes italianos de competencias de ascenso como Cazzago Bornato, Saluzzo, Sondrio, Villa Valle, Caprino, US Vobarno, entre otros.

