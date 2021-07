El duelo Colombia vs. Uruguay se jugará el sábado 3 de julio desde las 5.00 p. m. de Colombia y podrás ver todas las incidencias por Win Sports, Caracol TV, RCN y DirecTV Sports. También tienes la opción de ver los goles y el relato en tiempo real con las mejores jugadas de este partido por cuartos de final de la Copa América en la transmisión online de La República Deportes.

En su último partido en la fase de grupos, la selección cafetera perdió 1-2 ante Brasil. Con ese resultado sumó 4 puntos y quedó tercera en la tabla del Grupo B. A su enfrente tendrá esta vez a los charrúas, quienes vienen de derrotar por la mínima diferencia a Paraguay y ocupar el segundo lugar en el Grupo A. Duelo de pronóstico reservado.

¿Cuándo jugarán Colombia vs. Uruguay?

El duelo por Copa América 2021 Colombia vs. Uruguay tendrá lugar el sábado 3 de julio. No obstante, por la diferencia de horario, en España y el resto de Europa será el domingo 4 de julio.

¿A qué hora jugarán Colombia vs. Uruguay por Copa América?

El encuentro entre las escuadras colombianas y uruguayas iniciarán a las 5.00 p. m. (hora de Colombia y Perú) y a las 7.00 p. m. (hora de Uruguay). Puedes ver los horarios según cada país, a continuación.

Argentina: 7.00 p. m.

Bolivia: 6.00 p. m.

Brasil: 7.00 p. m.

Colombia: 5.00 p. m.

Chile: 6.00 p. m.

Ecuador: 5.00 p. m.

España: 2.00 a. m. (domingo 4 de julio)

México: 5.00 p. m.

Paraguay: 6.00 p. m.

Perú: 5.00 p.m.

Venezuela: 6.00 p. m.

Uruguay: 7.00 p. m.

¿Dónde ver el partido Colombia vs. Uruguay?

Argentina | DIRECTV Sports, DIRECTV Play Deportes, TyC Sports, TyC Sports Play

Bolivia | Tigo Sports

Brasil | FOX Sports 1 Brasil, NOW NET e Claro, Fox Sports Web

Chile | DIRECTV Sports, DIRECTV Play Deportes, TNT Sports, TNT Sports HD

Colombia | DIRECTV Sports, DIRECTV Play Deportes, Win Sports+, RCN Television, Caracol TV

Costa Rica | Tigo Sports Costa Rica, Repretel En Vivo, Sky HD, Repretel Canal 6

Ecuador | DIRECTV Sports, DIRECTV Play Deportes

España | tvG2, TV3

México | Blue To Go Video Everywhere, Fanatiz Mexico, Sky HD

Panamá | Sky HD

Perú | DIRECTV Sports, DIRECTV Play Deportes

Estados Unidos | Foxsports.com, FOX Sports App, Univision, Fox Sports 1, TUDN USA, Fox Sports 2

Uruguay | TeleDoce Uruguay, DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports

Venezuela | DIRECTV Sports, DIRECTV Play Deportes

¿Qué canal es DirecTV Sports en Colombia?

Desde suelo colombiano puedes ver los programas y los partidos en DirecTV Sports desde el canal 610 (SD), canal 1610 (HD) y el canal 4000 (4K). También puedes acceder a su señal por medio de DirecTV Go.

¿Cómo puedo activar DirecTV Go en mi Android TV?

Desde tu televisor ingresa a la App Store de Google

Ve a la opción búsqueda y escribe DirecTV Go

Seleccione la opción descargar e instálalo

Abre la app y sigue los pasos de activación que se presentan en la pantalla.

¿Cómo ver DirecTV Go gratis?

Todos los clientes de DIRECTV satelital tienen acceso a DIRECTV GO totalmente gratis. Para acceder entra a www.directvgo.com utilizando tus credenciales de MiDIRECTV, así podrás comenzar a ver online el contenido inmediatamente. Puedes tener DIRECTV GO así seas o no un cliente de DIRECTV satelital.

¿Cómo funciona DirecTV Go?

DIRECTV GO es un servicio de streaming OTT (over-the-top) que ofrece una completa oferta de programación online incluyendo canales en vivo, contenido On Demand, transmisiones deportivas en exclusiva, paquetes Premium y el mejor entretenimiento de DIRECTV.

¿Qué canal es Win Sports?

Win Sports+ vía satélite:

DirecTV: Canal 634 (SD) - Canal 1634 (HD)

Movistar: Canal 497 (SD) - Canal 896 (HD)

ClaroTV: Canal 523 (HD).

Win Sports+ vía cable:

ClaroTV: Canal 522 (SD) - Canal 1522 (HD)

Tigo: Canal 139 (SD) - Canal 239 (HD).

Win Sports+ vía IPTV

Movistar: Canal 210 (HD)

EMCALI: Canal 205 (HD)

ETB: Canal 388 (SD) - Canal 389 (HD)

Tigo: Canal 24 (SD) - Canal 239 (HD)

ClaroTV: Canal 1522 (HD).

¿Dónde ver Canal 15 (TDT) en vivo?

Para ver el Colombia vs. Uruguay por RCN EN VIVO tienes que sintonizar el canal 15 por la frecuencia de Televisión Digital Terrestre (TDT).

¿Cómo ver canal RCN EN VIVO y EN DIRECTO?

A través de Google Play y App Store, en cualquier dispositivo móvil con sistema operativo Android o IOS, podrás descargar la aplicación de RCN, el cual te permitirá ver nuestro contenido totalmente gratis.

¿Dónde ver Caracol TV en vivo?

Satélite

DirecTV: Canal 633 (SD), Canal 1633 (HD), Canal 643 (Alterno SD) y Canal 1643 (Alterno HD)

Claro TV: Canal 521

Movistar TV: Canal 496 (SD) y Canal 895 (HD)

Tigo: Canal 240 (HD).

Cable

Claro TV: Canal 521 (SD), Canal 524 (Alterno) y Canal 1521 (HD)

Tigo: Canal 23 (SD) y Canal 240 (HD)

Multivisión (Bogotá): Canal 30 y Canal 8 (Alterno)

Colcable (Bogotá y Meta): Canal 17 y Canal 6 (Alterno).

