Cavani tras eliminación de Uruguay: “Hay que irse con la cabeza en alto”

Uruguay no pudo con Colombia en los noventa minutos y se jugó el pase a semifinales de la Copa América 2021 por la vía de los penales. Sin embargo, volvió a caer en esta instancia -como lo hizo ante Perú en 2019- por 4-2. Edinson Cavani fue el primer jugador en ejecutar su disparo y no falló, pero no bastó para alcanzar la siguiente fase.

El delantero del Manchester United ha disputado probablemente su última Copa América con la Celeste, ya que a sus 34 años le queda poco tiempo en el seleccionado charrúa. Su compañero Luis Suárez anunció antes del inicio del torneo que esta iba a ser su última participación en la competición más importante del continente.

Uruguay lleva 10 años sin superar los cuartos de final de la Copa América. Foto: Twitter Copa América

Sin embargo, aún le queda un objetivo, el Mundial de Qatar 2022 y se han jugado solamente seis jornadas de las Eliminatorias. El ‘Matador’ dejó en claro eso y dijo que el equipo debe seguir trabajando para lograr dicha meta. Asimismo, reconoció que el cuadro uruguayo no comenzó bien el certamen.

“ No comenzamos de la mejor manera con Argentina , pero se fue levantando el nivel y mejorando muchas cosas. Ahora hay que mirar para adelante y seguir trabajando”, manifestó el atacante de 34 años luego del encuentro.

Sobre el duelo con Colombia, Cavani recalcó que fue un enfrentamiento muy duro y que ambos pudieron ganar en el tiempo regular. “Creo que se hizo un buen partido, Uruguay tuvo momentos de buen fútbol en los que dominamos. Ellos también hicieron buen partido, fue un lindo encuentro”, sostuvo.

Edinson Cavani marcó dos goles con Uruguay en la Copa América 2021. Foto: Twitter

“La sensación es buena, se dejó todo, se hicieron buenas cosas, pero toca irse y siempre es triste , pero hay que irse con la cabeza en alto”, agregó Cavani, tras quedar afuera de la Copa por penales. José María Giménez y Matías Viña erraron sus respectivos remates desde los doce pasos.

