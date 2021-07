La Copa América 2021 tuvo este viernes su primera fecha de cuartos de final en la que las selecciones de Perú vs. Paraguay y Brasil vs. Chile se enfrentaron mano a mano para definir la primera llave de semifinales.

Aquí te contamos todo lo que debes saber sobre los resultados, próximos cotejos y demás datos de la jornada.

¿Cuándo son las semifinales de la Copa América 2021?

Las semifinales de la Copa América 2021 se jugarán el lunes 5 y martes 6 de julio. Los ganadores del Brasil vs. Chile y Perú vs. Paraguay se verán las caras para buscar su lugar en la ansiada final del torneo sudamericano.

¿Qué selecciones clasificaron a las semifinales hasta ahora?

El primer clasificado a semifinales fue Perú, que venció a Paraguay en un partido de infarto lleno de incidencias. La Blanquirroja y los guaraníes terminaron los 90 minutos empatados a 3 y con una expulsión cada uno. Como estipulaba el reglamento del torneo, una vez cumplido el tiempo reglamentario, ambos cuadros tuvieron que definir su pase en penales, donde el plantel de Ricardo Gareca obtuvo el triunfo.

Del otro lado, el duelo entre el seleccionado de Tité y Lasarte llegó a los 90 minutos con solo un tanto a favor de Brasil. El equipo de Neymar no pudo abrir más el marcador debido a la presión y defensa chilena, la cual, a pesar del esfuerzo, no pudo anotar en la portería de la Auriverde.

Partidos y horarios de las semifinales de la Copa América 2021

En base a los resultados de esta primera fecha de cuartos de final, ya ha quedado armada la primera llave de semifinales. Perú vs. Brasil se verán las caras el próximo lunes 5 de julio a las 6.00 p. m. De igual manera, este 3 de julio se definirá el segundo partido de semifinales de acuerdo con los ganadores de Uruguay vs. Colombia y Argentina vs. Ecuador.

Semifinales Copa América 2021

7 de julio | 06.00 p. m. (hora peruana) | Perú vs. Brasil

6 de julio | 08.00 p. m. (hora peruana) | Uruguay/Colombia vs. Argentina/Ecuador.

Fecha y sede de la final de la Copa América 2021

La final de la Copa América 2021 se jugará el sábado 10 de julio desde las 7.00 p. m. en horario peruano. El escenario para decidir al próximo campeón sudamericano será el Estadio Maracaná de Río de Janeiro.

