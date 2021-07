Perú vs. Paraguay: Gianluca Lapadula anotó el 2-1 tras un buen pase de Yotún

Perú vs. Paraguay se están enfrentando por los cuartos de final de la Copa América 2021 en el Estadio Olímpico Pedro Ludovicto Teixeiro de Goiania. Pese a que los guaraníes se pusieron arriba en el marcador a través de su capitán Gómez, la Blanquirroja supo remontar el cotejo gracias a los goles de Gianluca Lapadula.

Luego de anotar el empate tras un excelente pase de André Carrillo, el delantero del Benevento volvió a aparecer. Sobre los 39 minutos de la primera parte, la ‘Culebra’ se sacó a algunos jugadores guaraníes para cederle el balón a Yoshimar Yotún.

El volante del Cruz Azul no la pensó dos veces y se la cedió a Gianluca Lapadula, quien le había ganado la posición a los defensores, picó al vació y definió cruzado para vencer al portero. Con este tanto, el ‘Bambino’ no solo colocó el 2-1 del Perú vs. Parauguay, sino que también sumó su primer doblete con la camiseta peruana y llegó a tres anotaciones en la Copa América 2021.

Perú vs. Paraguay: mira el gol de Lapadula

Perú vs. Paraguay: previa del partido

Pese a que cayeron derrotados ante la selección brasileña, el conjunto nacional se repuso a su mal momento y venció a Colombia, empató ante Ecuador y sacó un importante triunfo contra Venezuela en la última fecha. Finalmente, la Blanquirroja terminó en el segundo lugar del Grupo B.

En la previa del duelo ante Paraguay, el entrenador de la selección peruana, Ricardo Gareca, dejó algunos firmados.

“Nos estamos superando día a día, partido tras partido. Contra Venezuela fue un partido muy duro, una selección que llegó a esta última fecha con chances de clasificar, eso lo hacía duro, y fue parejo”, empezó declarando el ‘Tigre’.

