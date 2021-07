Acá podrás seguir el Perú vs. Paraguay EN VIVO por los cuartos de final de la Copa América 2021. El duelo entre la Blanquirroja y la Albirroja se llevará a cabo este viernes 2 de julio desde las 4.00 p. m. (hora peruana) en el Estadio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira y contará con TRANSMISIÓN EN DIRECTO de los canales DirecTV Sports, América TV, Tigo Sports, Canal El Trece y Telefuturo .

Pero no te preocupes, si no tienes las herramientas para seguir este duelo a través de estas señales podrás conectarte a la web de La República Deportes. Precisamente en esta nota encontrarás el minuto a minuto del Perú vs. Paraguay EN DIRECTO.

Perú vs. Paraguay: previa del partido

Pese a que cayeron derrotados ante la selección brasileña, el conjunto nacional se repuso a su mal momento y venció a Colombia, empató ante Ecuador y sacó un importante triunfo contra Venezuela en la última fecha. Finalmente, la Blanquirroja terminó en el segundo lugar del Grupo B.

En la previa del duelo ante Paraguay, el entrenador de la selección peruana, Ricardo Gareca, dejó algunos firmados.

“Nos estamos superando día a día, partido tras partido. Contra Venezuela fue un partido muy duro, una selección que llegó a esta última fecha con chances de clasificar, eso lo hacía duro, y fue parejo”, empezó declarando el ‘Tigre’.

“Creemos que Paraguay está intentando jugar muy agresivo. Es una selección que viene teniendo una forma con Berizzo. Desde que asumió se ve a Paraguay lo que quiere en el campo de juego. Va a ser un encuentro muy disputado, con intenciones de ambos lados por ir a ganar el partido y cada uno en su forma de interpretar lo que más le conviene”, siguió comentando.

Perú vs. Paraguay: a qué hora ver el partido por Copa América

Perú vs. Paraguay se verán las caras este viernes 2 de julio desde las 4.00 p. m. (hora peruana) en el Estadio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira, en Goiania.

México: 4.00 p. m.

Perú: 4.00 p. m.

Ecuador: 4.00 p. m.

Colombia: 4.00 p. m.

Bolivia: 5.00 p. m.

Venezuela: 5.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

Paraguay: 5.00 p. m.

Argentina: 6.00 p. m.

Uruguay: 6.00 p. m.

Brasil: 6.00 p. m.

Perú vs. Paraguay: canales para ver la Copa América

Argentina: TyC Sports Play, DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Play Deportes

Brasil: Fox Sports App, Fox Sports Web, FOX Sports 1 Brasil, NOW NET e Claro

Chile: DIRECTV Sports Chile, Estadio TNT Sports, TNT Sports Go, TNT Sports 3, TNT Sports 2, TNT Sports HD, DIRECTV Play Deportes

Colombia: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Colombia

Paraguay: Telefuturo, SNT Paraguay

Perú: América TVGO, DIRECTV Sports Peru, DIRECTV Play Deportes, América Televisión

Uruguay: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Uruguay

Venezuela: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Venezuela.

¿Qué canal es DirecTV Sports?

Argentina: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Uruguay: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Chile: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Perú: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Colombia: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Ecuador: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K).

¿Cómo funciona DirecTV Go?

DIRECTV GO es un servicio de streaming OTT (over-the-top) que ofrece una completa oferta de programación online incluyendo canales en vivo, contenido On Demand, transmisiones deportivas en exclusiva, paquetes Premium y el mejor entretenimiento de DIRECTV.

¿Cuánto cobra DirecTV Go en Perú?

Tarifa promocional de S/ 89 soles al mes por cinco meses. La afiliación al pago automático con tarjeta de crédito deberá mantenerse durante el plazo de vigencia de la promoción. Culminado el período promocional, se pagará la tarifa regular de S/162 soles (incluye DIRECTV Garantía S/ 13).

¿Qué canal es América TV?

América TV se puede ver en el canal 4 de la televisión por señal abierta en Lima y algunas otras ciudades del Perú. De acuerdo a la frecuencia de tu servicio de TV, deberás sintonizar los siguientes canales para ver el partido.

TDT

Canal 4.1 (HD): Lima, Callao, Chiclayo y Huancayo

Canal 4.2 (SD): Lima y Callao

Canal 2.1 (HD): Piura

Canal 6.1 (HD): Trujillo y Cusco

Canal 13.1 (HD): Arequipa.

VHF

Canal 2: Chimbote, Piura

Canal 4: Lima, Ayacucho, Chiclayo, Huancayo, Tarapoto, Huaraz

Canal 5: Ica, Huancavelica

Canal 6: Huacho, Trujillo

Canal 7: Tarma, Juliaca

Canal 9: Tacna, Chuquibamba

Canal 11: Pucallpa, Cajamarca, Iquitos

Canal 12: Tumbes

Canal 13: Arequipa.

UHF

Canal 15: Huánuco

Canal 29: Cusco

Canal 47: Puno.

¿Cómo ver Paraguay vs. Paraguay vía América TV?

Si quieres ver el Perú vs. Paraguay por internet, puedes sintonizar la señal de América TV vía América TV GO, servicio exclusivo que te ofrece la programación en vivo de este canal, así como varios otros contenidos de video bajo demanda. Puedes descargarlo en Google Play o App Store para verlo en dispositivos móviles con sistema operativo Android y iOS.

¿Cuánto cuesta América TV GO?

El plan básico de América TV GO, que solo incluye la transmisión en vivo de la programación de América TV, no tiene costo alguno. Para acceder al mismo, debes registrarte en la página web del servicio con tus datos personales y un correo electrónico.

En caso quieras contar con mayores beneficios, como más contenidos disponibles o la reproducción de hasta en tres dispositivos diferentes, puedes contratar el plan mensual a un costo de 9,90 soles o el plan anual por un precio de 89,90 soles.

¿Qué canal es Tigo Sports?

Tigo Star: canal 507 (SD) y 1507 (HD)

Sur Multimedia: canal 15 (analógico), 107 (digital) y 709 (HD)

TV Cable Conexión: canal 24 (analógico)

Mi Cable: canal 25 (analógico), 103 (digital) y 711 (HD).

¿Qué canal es Canal El Trece?

Para verlo en vivo y gratis, debes ingresar a www.13.cl, accediendo a la mejor trasmisión y aprovecha de votar por el jugador del partido.

¿Qué canal es Telefuturo?

Canal 4

¿Qué canal es Telefuturo en Paraguay?

Telefuturo en vivo Online HD canal 4 por internet Paraguay.

Telefuturo es un canal de televisión en vivo hd online transmitida por el canal 4 desde Andrade 1499 y O’higgins Asunción Paraguay y la cual es retransmitida por varios canales para todo el país.

