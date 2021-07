España vs. Suiza EN VIVO se enfrentan este viernes 2 de julio desde las 11.00 a. m. (horario peruano) por los cuartos de final de la Eurocopa 2021. El escenario de este partido será el Estadio Krestovski y contará con transmisión por TV vía América TV y DirecTV Sports.

Para que no te pierdas la cobertura ONLINE de este y otros compromisos, puedes revisar la web de La República Deportes en la que hallarás las alineaciones confirmadas, el marcador actualizado, el relato de las mejores jugadas y la recopilación en video de los goles.

España vs. Suiza: ficha del partido

Partido España vs. Suiza ¿Cuándo juegan? Viernes 2 de julio ¿A qué hora? 11.00 a. m. (Perú) ¿Dónde? Estadio Krestovski ¿En qué canal? América TV, DirecTV Sports

¿A qué hora juegan España vs. Suiza?

Luego de superar con éxito un intenso partido frente a Croacia por los octavos de final, la selección española llega a esta nueva instancia de la Eurocopa con mucha expectativa. Su rival será el combinado suizo, que logró ‘sobrevivir’ a un difícil cotejo contra la vigente campeona mundial Francia.

El cuadro dirigido por Luis Enrique sufrió serias complicaciones ante el conjunto croata, pues se dejó empatar 3-3 en el último minuto, lo que forzó una prórroga. Ya en el tiempo suplementario, la figura de Álvaro Morata se erigió como la más determinante, con un gol y una asistencia para el 5-3 definitivo.

En el caso del combinado helvético, la situación fue igual de dramática en los 90 minutos ante los galos, pues del 1-0 a favor pasó a un 1-3 en contra. Recién en los minutos finales, el empuje de Haris Seferovic hizo posible que la cuenta quede igualada 3-3, resultado que no varió en el tiempo extra, por lo que su triunfo recién se consumó en los penales tras el fallo de Kylian Mbappé.

España y Suiza no registran cruces previos por la Euro. En cuanto al balance de su historial total, este favorece de forma abrumadora a los ibéricos con 16 victorias, cinco empates y tan solo una derrota.

¿En qué canal ver España vs. Suiza?

¿Cómo sintonizar DirecTV Sports para ver España vs. Suiza?

¿Dónde ver España vs. Suiza vía América TV?

¿Cómo ver España vs. Suiza ONLINE?

Si quieres seguir el partido España vs. Suiza por internet, puedes hacerlo a través de DirecTV GO, servicio de streaming de DirecTV donde podrás acceder a canales como DirecTV Sports. También puedes ver el duelo mediante América TV GO, que te brinda la programación completa de América TV. En caso no puedas acceder a ninguno de estos, podrás mantenerte informado con el minuto a minuto del encuentro, así como el marcador actualizado, en la cobertura ONLINE de La República Deportes.

España vs. Suiza: alineaciones probables

España: Unai Simón; Azpilicueta, Eric García/Pau Torres, Laporte, Gayà/Jordi Alba; Koke, Busquets, Pedri; Sarabia, Morata y Ferrán Torres.

DT: Luis Enrique.

Suiza: Sommer; Ricardo Rodríguez, Akanji, Elvedi; Widmer, Zakaria/Sow, Freuler, Zuber; Xhaqiri; Embolo y Seferovic.

DT: Vladimir Petković.

Estadio: Krestovski.

¿Dónde juegan España vs. Suiza?

El escenario para este choque España vs. Suiza será el Estadio Krestovski, también conocido como Zenit Arena, recinto deportivo ubicado en la ciudad de San Petersburgo que fue una de las sedes del Mundial Rusia 2018.

España vs. Suiza: historial reciente

Suiza 1-1 Espana | 14.11.20

España 1-0 Suiza | 10.10.20

España 1-1 Suiza | 03.06.18.

