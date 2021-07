Perú vs. Paraguay EN VIVO, ONLINE y EN DIRECTO se enfrentarán este viernes 2 de julio desde las 4.00 p. m. (Perú), en el Estadio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira en partido por los cuartos de final de la Copa América 2021. La transmisión estará a cargo del canal DirecTV Sports. Sigue todas las incidencias del duelo del fútbol sudamericano y mira los videos de los goles en el minuto a minuto de La República Deportes.

Perú vs. Paraguay: historial

El historial entre Perú y Paraguay es amplio. Esta vez nos centraremos en los 10 últimos partidos entre Copa América, eliminatorias y amistosos. La Bicolor lleva la delantera con siete triunfos, dos derrotas y un empate.

El enfrentamiento más fresco se resolvió el 8 de octubre del 2020 por las eliminatorias. Este duelo se desarrolló en Asunción y quedó igualado 2-2.

¿Qué canal transmite el Perú vs. Paraguay?

El duelo por la Copa América 2021 irá por la señal de DirecTV Sports en territorio peruano y también en Latinoamérica. Puedes sintonizar los canales 610 (SD), 1610 (HD) y 4000 (4K) .

¿A qué hora juegan Perú vs. Paraguay?

La transmisión del partido entre Perú vs. Paraguay EN VIVO empezará a partir de las 4.00 p. m. (Perú). A continuación, los horarios de acuerdo a tu ubicación:

Perú: 4.00 p. m.

Argentina: 6.00 p. m.

México: 4.00 p. m.

Uruguay: 6.00 p. m.

Brasil: 6.00 p. m.

Paraguay: 5.00 p. m.

Bolivia: 5.00 p. m.

Venezuela: 5.00 p. m.

Colombia: 4.00 p. m.

Ecuador: 4.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

España: 10.00 p. m.

Alemania: 10.00 p. m.

Italia: 10.00 p. m.

¿Cómo ver Perú vs. Paraguay por DirecTV Sports?

Si quieres mirar la transmisión del partido entre Perú vs. Paraguay vía DirecTV Sports, puedes sintonizar los canales 610 (SD), 1610 (HD) y 4000 (4K) .

¿Qué canal es DirecTV Sports en Sudamérica?

¿Cómo puedo activar DirecTV Go en mi Android TV?

Desde tu televisor ingresa a la App Store de Google

Ve a la opción búsqueda y escribe DirecTV Go

Selecciona descargar e instálalo

Abre la app y sigue los pasos de activación que se presentan en la pantalla.

¿Cómo ver DirecTV Go gratis?

Todos los clientes de DIRECTV satelital tienen acceso a DIRECTV GO totalmente gratis. Para hacerlo entra a www.directvgo.com con tus credenciales de MiDIRECTV, así podrás comenzar a ver online el contenido inmediatamente . Recuerda que puedes tener DIRECTV GO así seas o no un cliente de DIRECTV satelital.

¿Cómo funciona DirecTV Go?

DIRECTV GO es un servicio de streaming OTT (over-the-top) que ofrece una completa oferta de programación online incluyendo canales en vivo, contenido on demand, transmisiones deportivas en exclusiva, paquetes premium y el mejor entretenimiento de DIRECTV.

¿Cuánto cobra DirecTV Go en Perú?

La tarifa promocional es de S/ 89 soles mensual por cinco meses. La afiliación al pago automático con tarjeta de crédito deberá mantenerse durante el plazo de vigencia de la promoción . Culminado el periodo promocional, se pagará la tarifa regular de S/ 162 soles (incluye DIRECTV Garantía de S/ 13).

