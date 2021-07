Este 2 de julio se jugaron los primeros dos cotejos de los cuartos de final de la Eurocopa 2021 y se enfrentaron las selecciones de Suiza vs. España y Bélgica vs. Italia.

Aquí te contamos quiénes fueron los ganadores y cómo será el primer partido por semifinales del torneo europeo más importante del momento.

Clasificados a las semifinales de la Eurocopa 2021 hasta ahora

La primera fecha de los cuartos de final estuvo llena de frenetismo y los cuatros equipos que jugaron lo dejaron todo en la cancha para conseguir la clasificación a las semifinales de la Eurocopa 2021.

Suiza vs. España estuvo lleno de emociones. El primer golpe lo dio España debido a un autogol de los suizos a los 8 minutos de empezado el partido, pero el marcador se empataría tras un error fatal de la defensa y el portero de la Roja. Luego del tiempo suplementario, el cara a cara se decidió en la ronda de penales, donde España sacó la victoria.

Suiza 1 - 1 España | Penales: 1 - 3.

Por otro lado, el choque entre Bélgica vs. Italia fue un poco más parejo por parte de los italianos, quienes marcaron dos goles en el primer tiempo. A los 45 de la primera mitad, los belgas anotarían un tanto que les daría esperanza. Sin embargo, el segundo tiempo se cerró sin más anotaciones, lo que le dio el triunfo al seleccionado de Roberto Mancini.

Bélgica 1 - 2 Italia.

Fechas y horarios de las semifinales de la Eurocopa 2021

Con estos resultados, el primer duelo por semifinales de la Eurocopa 2021 será entre Italia vs. España y se jugará el martes 6 de julio desde las 2.00 p. m. de la tarde en hora peruana. El segundo cotejo se definirá el sábado 3 con los ganadores de República Checa vs. Dinamarca y Ucrania vs. Inglaterra.

Italia vs. España | 2.00 p. m. (hora peruana)

Ucrania/Inglaterra - República Checa/Dinamarca | 2.00 p. m. (hora peruana)

Fecha y hora de la final de la Eurocopa 2021

La final de la Eurocopa 2021 tendrá lugar el domingo 11 de julio en el Wembley Stadium, Inglaterra, desde las 2.00 p. m. en horario peruano y 8.00 p. m. para el pública londinense.