Copa América: Perú vs. Paraguay, por otro grito

Hace poco más de dos años, Perú estaba en la misma situación: jugando cuartos de final de la Copa América en Brasil. Repetir la hazaña de ese 29 de junio del 2019 en Salvador de Bahía ante Uruguay no es descabellado para un equipo que viene de menos a más en un torneo que en los últimos años le ha caído como anillo al dedo. Y es que llegar a la final de dicha edición no fue una simple casualidad, hubo que dejar atrás a los dirigidos por el Maestro Tabárez (por penales) y a Chile (3-0) para ganarse el lugar.

Hoy con algunos ausentes, como Paolo Guerrero y Edison Flores, pero con rostros frescos que intentan y demuestran que dar la talla, el equipo de todos saldrá al campo del estadio Pedro Ludovico Teixeira con el objetivo de reeditar aquella victoria para seguir con vida en el torneo. Al frente tendrán a un irregular Paraguay, que no tuvo problemas para derrotar a Chile y Bolivia, pero que sufrió ante Argentina y Uruguay en la fase de grupos. Eso sí, no contar con su goleador Miguel Almirón por lesión será un golpe que Perú deberá aprovechar. “Es un equipo que juega bien, hace tiempo juega bien. Se asocia, tiene elaboración con gente peligrosa en ataque. Nos hemos enfrentado en las Eliminatorias, nos hemos preparado”, dijo el técnico paraguayo, Eduardo Berizzo, en la previa del cotejo.

No juegan, pero valen

Las estadísticas no juegan, pero siempre son importantes en esta clase de partidos. Sobre todo si ellas hacen hincapié en la arrolladora supremacía de Ricardo Gareca sobre los guaraníes. El ‘Tigre’ no sabe lo que es perder frente al rival de turno, pero eso no lo hace un contrincante débil. “Es un rival complicado, con grandes jugadores. Tiene un entrenador con una larga carrera. Debemos estar atentos y concentrados. Será un partido muy intenso. Con Paraguay siempre fueron compromisos cerrados, disputados, difíciles. Está intentando jugar, es muy agresivo. Es una selección que ya tiene una forma con Berizzo”, señaló el argentino que dejó abierta la posibilidad de que Callens no sea titular, ya que no se encuentra al 100%.

Perú no es el mismo de hace dos años, pero con rostros nuevos y la misma rebeldía de siempre saldrá a repetir la historia y no cortar la buena racha ante Paraguay.

El anfitrión juega hoy ante la ‘Roja’

Brasil se ha convertido en la selección más poderosa y temida en el campo de juego. No es coincidencia que hayan convertido 10 goles y que solo le hayan hecho 2 en 4 partidos. Ecuador pudo dominarla unos minutos, pero fue cuando el anfitrión jugó con 10 jugadores ‘suplentes’.

Hoy (7 p.m.) se verá la cara con Chile, que podrá contra con Alexis Sánchez, quien ya se encuentra recuperado de su lesión muscular que le impidió jugar los primeros encuentros de la fase del Grupo A. “Es un partido entre un bicampeón de Copa América y el último campeón. Hay una grandeza en ese partido que es mucho mayor”, dijo Tite. Por su parte, el DT chileno, Martín Lasarte, señaló: “Voy a sacar un libro si lo logro (vencer a Brasil), no es fácil”.

