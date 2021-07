El 28 de junio finalizó la fase de grupos de la Copa América 2021 EN VIVO y desde este 2 de julio comienzan los cuartos de final. Para esta fecha, cuatros equipos se enfrentarán y se conocerá a los dos primeros semifinalistas del torneo sudamericano.

A través de la siguiente nota te contamos todo lo que necesitas saber para no perderte nada de esta nueva fecha de eliminación directa del emocionante certamen.

¿Cuándo se juegan los partidos de la Copa América 2021?

Viernes 2 de julio

Sábado 3 de julio

Uruguay vs. Colombia | Estadio Mané Garrincha (Brasilia)

Argentina vs. Ecuador | Estadio Olímpico (Goiania).

Copa América 2021: partidos de hoy

El día de hoy se conocerá a los dos primeros clasificados a la etapa de semifinales de la Copa América 2021. Para ello, están programados los siguientes cotejos:

¿A qué hora se juegan los partidos de hoy de la Copa América 2021?

Horarios Perú vs. Paraguay

Paraguay, Chile, Venezuela, Estados Unidos (Florida): 5.00 p. m.

Ecuador, Colombia, México, Perú: 4.00 p. m.

Brasil, Argentina: 6.00 p. m.

España, Francia: 11.00 p. m.

Horarios Brasil vs. Chile

Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay: 21.00 horas

Chile, Venezuela y Bolivia: 20.00 horas

¿Qué canales transmiten los partidos de hoy de la Copa América 2021?

Argentina: Directv Sports, TV Pública y TyC Sports

Colombia: Directv Sports, Caracol Televisión, RCN y Win Sports

Chile: Directv Sports, Canal 13 y TNT Sports

Venezuela: Simple TV (Directv Sports), IVC y TLT Venezuela

Brasil: SBT Brasil, ESPN y Fox Sports

Ecuador: Directv Sports, TC (Telecentro) y El Canal del Fútbol (ECDF)

Perú: Directv Sports, América Televisión

Paraguay: Tigo Sports, Telefuturo, SNT Canal 9 y Canal 13 de Paraguay

Uruguay: Directv Sports y Dexary

Bolivia: Tigo Sports y Unitel

Costa Rica: ESPN, ESPN 2, DirecTV

El Salvador: ESPN, ESPN 2, DirecTV

Guatemala: ESPN, ESPN 2, DirecTV

Honduras: ESPN, ESPN 2, DirecTV

Nicaragua: ESPN, ESPN 2, DirecTV

Panamá: ESPN, ESPN 2, DirecTV

República Dominicana: ESPN, ESPN 2, DirecTV

Cuba: Telerebelde

Estados Unidos: ESPN, TUDN USA, Univisión

México: Televisa, TV Azteca, TD

España: DAZN.

¿Cómo ver Perú vs. Paraguay EN VIVO?

Puedes sintonizar el duelo entre Perú vs. Paraguay por cuartos de final de la Copa América 2021 EN VIVO a través de los canales señalados anteriormente. Sin embargo, si no cuentas con ningún plan contratado, puedes acceder gratuitamente a páginas web de transmisión de eventos deportivos como Roja Directa, Apurogol, Pirlo TV, entre otras.

¿Cómo ver Chile vs. Brasil EN VIVO?

Chile vs. Brasil será transmitido por los canales de televisión que te hemos mencionado en esta nota, pero si no tienes acceso a ninguna señal de TV, puedes visitar páginas gratuitas como Pirlo TV, Apurogol, Roja Directa, etc. Ahí pasan todos los partidos de la Copa América 2021 EN VIVO.

Tabla de posiciones de la Copa América 2021

Tabla de posiciones Grupo A - Copa América 2021

Tabla de posiciones Grupo B - Copa América 2021

Cuadro de los cuartos de final de la Copa América 2021