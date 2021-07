Brasil vs. Chile se enfrentan este viernes 2 de julio EN VIVO por los cuartos de final de la Copa América 2021 desde las 7.00 p. m. (hora peruana), 8.00 p. m. (hora chilena) y 9.00 p. m. (hora brasileña) en el Estadio Olímpico Nilton Santos. Para VER el partido completo, tienes que sintonizar las señales de DirecTV Sports (Sudamérica), TNT Sports (territorio chileno) y ESPN (territorio brasileño). La transmisión vía STREAMING ONLINE podrás seguirlo a través de La República Deportes para que no te pierdas la previa, la narración del minuto a minuto, el resumen, y los videos con las mejores jugadas y los goles.

Brasil vs. Chile: posibles alineaciones

Brasil: Alisson; Emerson, Marquinhos, Thiago Silva, Alex Sandro; Everton Ribeiro, Casemiro, Fred; Richarlison, Gabriel Jesús y Neymar.

DT: Tite.

Chile: Claudio Bravo; Mauricio Isla, Gary Medel, Francisco Sierralta, Eugenio Mena; Arturo Vidal, Tomás Alarcón, Charles Aránguiz; César Pinares, Edu Vargas y Ben Brereton.

DT: Martín Lasarte.

Brasil vs. Chile: ficha del partido

Partido Brasil vs. Chile ¿Cuándo juegan? Viernes 2 de julio ¿A qué hora? 7.00 p. m. (Perú), 8.00 p. m. (Chile), 9.00 p. m. (Brasil) ¿Dónde? Estadio Olímpico Nilton Santos ¿En qué canal? TNT Sports (Chile), ESPN (Brasil), DirecTV Sports (Sudamérica).

¿A qué hora juegan Brasil vs. Chile EN VIVO por Copa América?

La transmisión del partido entre Brasil vs. Chile EN VIVO empezará a partir de las 8.00 p. m. (Chile). A continuación, los horarios de acuerdo a tu ubicación:

Perú: 7.00 p. m.

Argentina: 9.00 p. m.

México: 7.00 p. m.

Uruguay: 9.00 p. m.

Brasil: 9.00 p. m.

Paraguay: 8.00 p. m.

Bolivia: 8.00 p. m.

Venezuela: 8.00 p. m.

Colombia: 7.00 p. m

Ecuador: 7.00 p. m.

Chile: 8.00 p. m.

España: 1.00 a. m. (del sábado 3 de julio).

Brasil vs. Chile: canales de transmisión para ver el duelo por Copa América

Argentina: TyC Sports Play, DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Argentina

Brasil: NOW NET e Claro, ESPN Brasil, SBT, GUIGO

Chile: TNT Sports HD, 13.cl, TNT Sports Go, DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Chile, Estadio TNT Sports, Canal 13

Colombia: Win Sports+, Win Sports Online, DIRECTV Sports Colombia, DIRECTV Play Deportes

Costa Rica: Repretel En Vivo, Sky HD, Repretel Canal 6, Tigo Sports Costa Rica

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Play Deportes

México: Sky Sports, Fanatiz

Perú: DIRECTV Sports Peru, DIRECTV Play Deportes

Uruguay: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Uruguay

Venezuela: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Venezuela

Estados Unidos: Unimás, TUDN USA, FS1

España: tvG2.

Brasil vs. Chile: ¿En qué canal ver EN VIVO el partido por DirecTV Sports?

Argentina: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Uruguay: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Chile: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Perú: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Colombia: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Ecuador: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K).

¿Cómo puedo activar DirecTV Go en mi Android TV?

Desde tu televisor ingresa a la App Store de Google

Ve a la opción búsqueda y escribe DirecTV Go

Seleccione la opción descargar e instálalo

Abre la app y sigue los pasos de activación que se presentan en la pantalla.

¿Cómo ver DirecTV Go gratis?

Todos los clientes de DIRECTV satelital tienen acceso a DIRECTV GO totalmente gratis. Para acceder entra a www.directvgo.com utilizando tus credenciales de MiDIRECTV, así podrás comenzar a ver online el contenido inmediatamente. Recuerda que puedes tener DIRECTV GO así seas o no un cliente de DIRECTV satelital.

¿Cómo ver Chile vs. Brasil vía TNT Sports 2?

VTR: 165 (SD)

DTV: 631 (SD)

ENTEL: 242 (SD)

CLARO: 190 (SD)

GTD/TELSUR: 71 (SD)

MOVISTAR: 486 (SD)

TU VES: 504 (SD).

¿Qué canal sintonizar para ver Chile vs. Brasil por TNT Sports HD

VTR: 855 (HD)

DTV: 1631 (HD)

ENTEL: 243 (HD)

CLARO: 490 (HD)

GTD/TELSUR: 845 (HD)

MOVISTAR: 896 (HD).

¿Cómo ver EN VIVO el Brasil vs. Chile por Canal 13?

El Canal 13 es otra de las señales que transmitirá EN VIVO en territorio chileno el duelo entre Brasil vs. Chile por la Copa América 2021.

Canal 13 EN VIVO: Chile vs. Brasil

Señal abierta y Digital Terrestre:

13 (Santiago)

Televisión por cable:

VTR: 22 (SD en Santiago) - 813 (HD)

DIRECTV: 152 (SD) - 1152 (HD)

ENTEL: **NO DISPONIBLE**

CLARO: 56 (SD) - 556 (HD)

GTD/TELSUR: 28 (SD) - 813 (HD)

MOVISTAR: 122 (SD) - 813 (HD)

TU VES: 59 (SD)

ZAPPING: 22 (HD).

¿Dónde ver Brasil vs. Chile gratis por internet?

Para que no te pierdas el enfrentamiento Brasil vs. Chile, EN DIRECTO puedes hacerlo a través de DirecTV Sports, canal oficial del cotejo y la competencia sudamericana. También puedes mantenerte informado con la cobertura ONLINE de La República Deportes, con alineaciones confirmadas, narración de las mejores jugadas, así como fotos y videos de los goles.

